Жителям Нижневартовска подарят бесплатный проезд в честь запуска новых автобусов

29 февраля 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Жителей Нижневартовска будут бесплатно возить на новых автобусах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Жители Нижневартовска смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в течение одного дня — 1 марта. Акцию объявили в честь запуска новых городских автобусов. «В честь запуска новых автобусов на маршрутах № 9, 10, 11, 12,12,14, 15, 17, 21, 30 будет действовать бесплатный проезд 1 марта», — сообщило АО «НПАТП №2» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Предприятие прекращает обслуживание названых маршрутов. С 1 марта перевозки по этим направлениям будет осуществлять московская компания «Домтрансавто». Она стала победителем закупки, которую проводили власти Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко оценил новые автобусы перед выпуском на линию. Новые ЛОТОСы и ЛИАЗы начнут курсировать по дорогам города с 1 марта.

Жители Нижневартовска смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в течение одного дня — 1 марта. Акцию объявили в честь запуска новых городских автобусов. «В честь запуска новых автобусов на маршрутах № 9, 10, 11, 12,12,14, 15, 17, 21, 30 будет действовать бесплатный проезд 1 марта», — сообщило АО «НПАТП №2» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Предприятие прекращает обслуживание названых маршрутов. С 1 марта перевозки по этим направлениям будет осуществлять московская компания «Домтрансавто». Она стала победителем закупки, которую проводили власти Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко оценил новые автобусы перед выпуском на линию. Новые ЛОТОСы и ЛИАЗы начнут курсировать по дорогам города с 1 марта.