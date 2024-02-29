В Красноуфимске (Свердловская область) полицейские ищут жертв мигрантов-вымогателей по прозвищам Бали, Давид и Аба. Об этом сообщили в пресс-группе МО МВД «Красноуфимский».
«В целях выявления иных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников в настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Всех пострадавших от деятельности группировки стражи порядка просят обращаться по телефону 8 (999) 368-84-54, либо можно прийти в отделения на Мизерова, 107 и Интернациональной, 106», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Подозреваемые ранее не были судимы и официально не трудоустроены.
О том, что в Красноуфимске задержали группировку, URA.RU сообщило 28 февраля. По данным агентства, они незаконно завладели тремя миллионами рублей. Против них было возбуждено уголовное дело. Всех троих отправили в СИЗО до середины апреля.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.