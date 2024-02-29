Свердловская полиция ищет пострадавших от рук Абы, Давида и Бали. Фото

29 февраля 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Полиция ищет пострадавших от рук мигрантов-вымогателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Красноуфимске (Свердловская область) полицейские ищут жертв мигрантов-вымогателей по прозвищам Бали, Давид и Аба. Об этом сообщили в пресс-группе МО МВД «Красноуфимский». «В целях выявления иных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников в настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Всех пострадавших от деятельности группировки стражи порядка просят обращаться по телефону 8 (999) 368-84-54, либо можно прийти в отделения на Мизерова, 107 и Интернациональной, 106», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Подозреваемые ранее не были судимы и официально не трудоустроены. О том, что в Красноуфимске задержали группировку, URA.RU сообщило 28 февраля. По данным агентства, они незаконно завладели тремя миллионами рублей. Против них было возбуждено уголовное дело. Всех троих отправили в СИЗО до середины апреля. Фото: группа «МО МВД России „Красноуфимский“» Фото: группа «МО МВД России „Красноуфимский“» Фото: группа «МО МВД России „Красноуфимский“»

В Красноуфимске (Свердловская область) полицейские ищут жертв мигрантов-вымогателей по прозвищам Бали, Давид и Аба. Об этом сообщили в пресс-группе МО МВД «Красноуфимский». «В целях выявления иных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников в настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Всех пострадавших от деятельности группировки стражи порядка просят обращаться по телефону 8 (999) 368-84-54, либо можно прийти в отделения на Мизерова, 107 и Интернациональной, 106», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Подозреваемые ранее не были судимы и официально не трудоустроены. О том, что в Красноуфимске задержали группировку, URA.RU сообщило 28 февраля. По данным агентства, они незаконно завладели тремя миллионами рублей. Против них было возбуждено уголовное дело. Всех троих отправили в СИЗО до середины апреля.