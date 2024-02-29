Свердловская полиция ищет пострадавших от рук Абы, Давида и Бали. Фото

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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Полиция ищет пострадавших от рук мигрантов-вымогателей Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) полицейские ищут жертв мигрантов-вымогателей по прозвищам Бали, Давид и Аба. Об этом сообщили в пресс-группе МО МВД «Красноуфимский».

«В целях выявления иных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников в настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Всех пострадавших от деятельности группировки стражи порядка просят обращаться по телефону 8 (999) 368-84-54, либо можно прийти в отделения на Мизерова, 107 и Интернациональной, 106», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Подозреваемые ранее не были судимы и официально не трудоустроены.

О том, что в Красноуфимске задержали группировку, URA.RU сообщило 28 февраля. По данным агентства, они незаконно завладели тремя миллионами рублей. Против них было возбуждено уголовное дело. Всех троих отправили в СИЗО до середины апреля.

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В Красноуфимске (Свердловская область) полицейские ищут жертв мигрантов-вымогателей по прозвищам Бали, Давид и Аба. Об этом сообщили в пресс-группе МО МВД «Красноуфимский». «В целях выявления иных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников в настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Всех пострадавших от деятельности группировки стражи порядка просят обращаться по телефону 8 (999) 368-84-54, либо можно прийти в отделения на Мизерова, 107 и Интернациональной, 106», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Подозреваемые ранее не были судимы и официально не трудоустроены. О том, что в Красноуфимске задержали группировку, URA.RU сообщило 28 февраля. По данным агентства, они незаконно завладели тремя миллионами рублей. Против них было возбуждено уголовное дело. Всех троих отправили в СИЗО до середины апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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