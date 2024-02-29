Суд оштрафовал главреда «Новой газеты» за дискредитацию армии

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Суд признал Сергея Соколова виновным в дискредитации армии Фото:

Перовский районный суд Москвы вынес решение по делу главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, признав его виновным в дискредитации Вооруженных Сил РФ. Журналисту назначен штраф.

«Соколов признан виновны по делу о дискредитации армии. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

До судебного решения Сергей Соколов был задержан полицией в Москве. Задержание связывают с одной из его публикаций. Как сообщили в суде, в telegram-канале был опубликован материал под названием «Ничьи мальчики», который содержит признаки дискредитации специальной военной операции на территории Украины.

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Перовский районный суд Москвы вынес решение по делу главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, признав его виновным в дискредитации Вооруженных Сил РФ. Журналисту назначен штраф. «Соколов признан виновны по делу о дискредитации армии. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе суда. До судебного решения Сергей Соколов был задержан полицией в Москве. Задержание связывают с одной из его публикаций. Как сообщили в суде, в telegram-канале был опубликован материал под названием «Ничьи мальчики», который содержит признаки дискредитации специальной военной операции на территории Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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