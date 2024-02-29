Суд оштрафовал главреда «Новой газеты» за дискредитацию армии

29 февраля 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Суд признал Сергея Соколова виновным в дискредитации армии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Перовский районный суд Москвы вынес решение по делу главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, признав его виновным в дискредитации Вооруженных Сил РФ. Журналисту назначен штраф. «Соколов признан виновны по делу о дискредитации армии. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе суда. До судебного решения Сергей Соколов был задержан полицией в Москве. Задержание связывают с одной из его публикаций. Как сообщили в суде, в telegram-канале был опубликован материал под названием «Ничьи мальчики», который содержит признаки дискредитации специальной военной операции на территории Украины.

Перовский районный суд Москвы вынес решение по делу главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, признав его виновным в дискредитации Вооруженных Сил РФ. Журналисту назначен штраф. «Соколов признан виновны по делу о дискредитации армии. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе суда. До судебного решения Сергей Соколов был задержан полицией в Москве. Задержание связывают с одной из его публикаций. Как сообщили в суде, в telegram-канале был опубликован материал под названием «Ничьи мальчики», который содержит признаки дискредитации специальной военной операции на территории Украины.