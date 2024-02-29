В Москве задержан главред «Новой газеты» по статье о дискредитации армии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , уголовное дело, арест, уголовник, решетка, преступник, судебное заседание, наручники, судебное дело
Сергей Соколов доставлен в отдел полиции для составления административного протокола Фото:

В Москве задержан главный редактор «Новой газеты» Сергей Соколов по обвинению в дискредитации ВС РФ. Он доставлен в отдел полиции.

«Сергей Соколов доставлен в отдел полиции», — сообщает газета «Ведомости». Там добавили, что главред обвиняется в дискредитации российский армии. В материале отметили, что задержание связано с одной из публикаций издания «Новая газета».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве задержан главный редактор «Новой газеты» Сергей Соколов по обвинению в дискредитации ВС РФ. Он доставлен в отдел полиции. «Сергей Соколов доставлен в отдел полиции», — сообщает газета «Ведомости». Там добавили, что главред обвиняется в дискредитации российский армии. В материале отметили, что задержание связано с одной из публикаций издания «Новая газета».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...