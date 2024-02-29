В Москве задержан главред «Новой газеты» по статье о дискредитации армии

29 февраля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Сергей Соколов доставлен в отдел полиции для составления административного протокола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве задержан главный редактор «Новой газеты» Сергей Соколов по обвинению в дискредитации ВС РФ. Он доставлен в отдел полиции. «Сергей Соколов доставлен в отдел полиции», — сообщает газета «Ведомости». Там добавили, что главред обвиняется в дискредитации российский армии. В материале отметили, что задержание связано с одной из публикаций издания «Новая газета».

В Москве задержан главный редактор «Новой газеты» Сергей Соколов по обвинению в дискредитации ВС РФ. Он доставлен в отдел полиции. «Сергей Соколов доставлен в отдел полиции», — сообщает газета «Ведомости». Там добавили, что главред обвиняется в дискредитации российский армии. В материале отметили, что задержание связано с одной из публикаций издания «Новая газета».