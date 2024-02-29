Der Spiegel: Запад признал «горький провал» своей стратегии по Украине

29 февраля 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

Западу необходимо объективно рассматривать ситуацию с конфликтом на Украине, пишет Der Spiegel Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западная стратегия военной поддержки Украины не привела к ожидаемым изменениям на поле боя. Несмотря на увеличение поставок оружия, значимых шагов в конфликте не наблюдается. Об этом пишет журнал Der Spiegel. «Говоря о том, что неприятно и горько: прежняя стратегия Запада не сработала. Большее количество оружия, бомб, ракетных установок не приносит больше перемен на поле боя», — говорится в материале журнала. Автор признал, что Украине предстоит преодолеть значительные трудности, прежде чем она сможет вернуть Крым и Донбасс. Даже максимальная поддержка Европы будет недостаточна для обеспечения Украины необходимого уровня вооружения и ресурсов, чтобы успешно противостоять мощной российской армии. Важно рассмотреть ситуацию в объективном свете, осознавая текущую реальность, а не ориентируясь только на свои желания, заключили в журнале. Профессор истории Нил Фергюсон высказал мнение, что Россия, благодаря своим ресурсам, имеет потенциал одержать скорую победу в конфликте на Украине. Он отметил, что внешняя политика президента США Джо Байдена является неудачной, а поддержка Запада для Украины снижается.

Западная стратегия военной поддержки Украины не привела к ожидаемым изменениям на поле боя. Несмотря на увеличение поставок оружия, значимых шагов в конфликте не наблюдается. Об этом пишет журнал Der Spiegel. «Говоря о том, что неприятно и горько: прежняя стратегия Запада не сработала. Большее количество оружия, бомб, ракетных установок не приносит больше перемен на поле боя», — говорится в материале журнала. Автор признал, что Украине предстоит преодолеть значительные трудности, прежде чем она сможет вернуть Крым и Донбасс. Даже максимальная поддержка Европы будет недостаточна для обеспечения Украины необходимого уровня вооружения и ресурсов, чтобы успешно противостоять мощной российской армии. Важно рассмотреть ситуацию в объективном свете, осознавая текущую реальность, а не ориентируясь только на свои желания, заключили в журнале. Профессор истории Нил Фергюсон высказал мнение, что Россия, благодаря своим ресурсам, имеет потенциал одержать скорую победу в конфликте на Украине. Он отметил, что внешняя политика президента США Джо Байдена является неудачной, а поддержка Запада для Украины снижается.