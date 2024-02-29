Der Spiegel: Запад признал «горький провал» своей стратегии по Украине

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Вооруженные силы Украины. stock, град, торнадо, ураган, всу, рсзо,  stock
Западу необходимо объективно рассматривать ситуацию с конфликтом на Украине, пишет Der Spiegel Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западная стратегия военной поддержки Украины не привела к ожидаемым изменениям на поле боя. Несмотря на увеличение поставок оружия, значимых шагов в конфликте не наблюдается. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

«Говоря о том, что неприятно и горько: прежняя стратегия Запада не сработала. Большее количество оружия, бомб, ракетных установок не приносит больше перемен на поле боя», — говорится в материале журнала. Автор признал, что Украине предстоит преодолеть значительные трудности, прежде чем она сможет вернуть Крым и Донбасс.

Даже максимальная поддержка Европы будет недостаточна для обеспечения Украины необходимого уровня вооружения и ресурсов, чтобы успешно противостоять мощной российской армии. Важно рассмотреть ситуацию в объективном свете, осознавая текущую реальность, а не ориентируясь только на свои желания, заключили в журнале.

Профессор истории Нил Фергюсон высказал мнение, что Россия, благодаря своим ресурсам, имеет потенциал одержать скорую победу в конфликте на Украине. Он отметил, что внешняя политика президента США Джо Байдена является неудачной, а поддержка Запада для Украины снижается.

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Западная стратегия военной поддержки Украины не привела к ожидаемым изменениям на поле боя. Несмотря на увеличение поставок оружия, значимых шагов в конфликте не наблюдается. Об этом пишет журнал Der Spiegel. «Говоря о том, что неприятно и горько: прежняя стратегия Запада не сработала. Большее количество оружия, бомб, ракетных установок не приносит больше перемен на поле боя», — говорится в материале журнала. Автор признал, что Украине предстоит преодолеть значительные трудности, прежде чем она сможет вернуть Крым и Донбасс. Даже максимальная поддержка Европы будет недостаточна для обеспечения Украины необходимого уровня вооружения и ресурсов, чтобы успешно противостоять мощной российской армии. Важно рассмотреть ситуацию в объективном свете, осознавая текущую реальность, а не ориентируясь только на свои желания, заключили в журнале. Профессор истории Нил Фергюсон высказал мнение, что Россия, благодаря своим ресурсам, имеет потенциал одержать скорую победу в конфликте на Украине. Он отметил, что внешняя политика президента США Джо Байдена является неудачной, а поддержка Запада для Украины снижается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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