В Европе признали победу России на Украине

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Россия имеет преимущество в конфликте на Украине, заявил Нил Фергюсон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия, обладая значительными ресурсами и сырьем, имеет возможность одержать скорую победу конфликте с Украиной. Такое мнение выразил профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон.

«Россия может одержать победу на Украине, благодаря преимуществу в ресурсах, а внешняя политика президента США Джо Байдена оказалась провальной», — передает слова Фергюсона издание El País. Он добавил, что поддержка со стороны Запада для Киева постепенно снижается, а запасы боеприпасов подходят к концу накануне потенциальной победы экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Внешняя политика администрации Байдена сталкивается с провалом, что делает Трампа фаворитом предстоящей президентской кампании, заключил Фергюсон.

Британский генерал в отставке Ричард Бэрронс также считает, что Россия на пути к победе в конфликте с Украиной. По его словам, если Запад не предоставит Украине необходимые оружие и финансирование, ВСУ грозит провал. Бэрронс подчеркнул, что инициатива на поле боя полностью переходит на сторону России. Ранее западные государства и украинские представители активно утверждали, что украинская армия способна победить российскую. Однако нынешняя ситуация говорит об обратном. Провалы ВСУ привели к изменению риторики сторонников киевского режима, передает «Утро.ру».

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Россия, обладая значительными ресурсами и сырьем, имеет возможность одержать скорую победу конфликте с Украиной. Такое мнение выразил профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон. «Россия может одержать победу на Украине, благодаря преимуществу в ресурсах, а внешняя политика президента США Джо Байдена оказалась провальной», — передает слова Фергюсона издание El País. Он добавил, что поддержка со стороны Запада для Киева постепенно снижается, а запасы боеприпасов подходят к концу накануне потенциальной победы экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Внешняя политика администрации Байдена сталкивается с провалом, что делает Трампа фаворитом предстоящей президентской кампании, заключил Фергюсон. Британский генерал в отставке Ричард Бэрронс также считает, что Россия на пути к победе в конфликте с Украиной. По его словам, если Запад не предоставит Украине необходимые оружие и финансирование, ВСУ грозит провал. Бэрронс подчеркнул, что инициатива на поле боя полностью переходит на сторону России. Ранее западные государства и украинские представители активно утверждали, что украинская армия способна победить российскую. Однако нынешняя ситуация говорит об обратном. Провалы ВСУ привели к изменению риторики сторонников киевского режима, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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