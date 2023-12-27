В Европе признали победу России на Украине

27 декабря 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Россия имеет преимущество в конфликте на Украине, заявил Нил Фергюсон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия, обладая значительными ресурсами и сырьем, имеет возможность одержать скорую победу конфликте с Украиной. Такое мнение выразил профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон. «Россия может одержать победу на Украине, благодаря преимуществу в ресурсах, а внешняя политика президента США Джо Байдена оказалась провальной», — передает слова Фергюсона издание El País. Он добавил, что поддержка со стороны Запада для Киева постепенно снижается, а запасы боеприпасов подходят к концу накануне потенциальной победы экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Внешняя политика администрации Байдена сталкивается с провалом, что делает Трампа фаворитом предстоящей президентской кампании, заключил Фергюсон. Британский генерал в отставке Ричард Бэрронс также считает, что Россия на пути к победе в конфликте с Украиной. По его словам, если Запад не предоставит Украине необходимые оружие и финансирование, ВСУ грозит провал. Бэрронс подчеркнул, что инициатива на поле боя полностью переходит на сторону России. Ранее западные государства и украинские представители активно утверждали, что украинская армия способна победить российскую. Однако нынешняя ситуация говорит об обратном. Провалы ВСУ привели к изменению риторики сторонников киевского режима, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия, обладая значительными ресурсами и сырьем, имеет возможность одержать скорую победу конфликте с Украиной. Такое мнение выразил профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон. «Россия может одержать победу на Украине, благодаря преимуществу в ресурсах, а внешняя политика президента США Джо Байдена оказалась провальной», — передает слова Фергюсона издание El País. Он добавил, что поддержка со стороны Запада для Киева постепенно снижается, а запасы боеприпасов подходят к концу накануне потенциальной победы экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Внешняя политика администрации Байдена сталкивается с провалом, что делает Трампа фаворитом предстоящей президентской кампании, заключил Фергюсон. Британский генерал в отставке Ричард Бэрронс также считает, что Россия на пути к победе в конфликте с Украиной. По его словам, если Запад не предоставит Украине необходимые оружие и финансирование, ВСУ грозит провал. Бэрронс подчеркнул, что инициатива на поле боя полностью переходит на сторону России. Ранее западные государства и украинские представители активно утверждали, что украинская армия способна победить российскую. Однако нынешняя ситуация говорит об обратном. Провалы ВСУ привели к изменению риторики сторонников киевского режима, передает «Утро.ру».