Послание Путина показали в космосе. Видео

29 февраля 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Послание Владимира Путина посмотрели космонавты на МКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Космонавты посмотрели послание президента РФ Владимира Путина на МКС. Видео опубликовал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. Новость по теме Как Путин пообещал развивать экономику РФ «Космонавты на МКС посмотрели послание Путина Федеральному собранию», — сообщил ТАСС, опубликовав видео. На кадрах командир корабля «Союз МС-24» Олег Кононенко и бортинженер корабля «Союз МС-24» Николай Чуб смотрят обращение президента прямо на борту. Владимир Путин обратился к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Президент установил новый рекорд по длительности выступления с обращением к Федеральному Собранию. Его речь продолжалась 2 часа и 6 минут, превысив предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 2018 году. В нем он заявил о планах войти в четверку крупных экономических держав. Кроме того, в ходе выступления прозвучало множество тезисов о запуске новых социальных мер.

Космонавты посмотрели послание президента РФ Владимира Путина на МКС. Видео опубликовал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. «Космонавты на МКС посмотрели послание Путина Федеральному собранию», — сообщил ТАСС, опубликовав видео. На кадрах командир корабля «Союз МС-24» Олег Кононенко и бортинженер корабля «Союз МС-24» Николай Чуб смотрят обращение президента прямо на борту. Владимир Путин обратился к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Президент установил новый рекорд по длительности выступления с обращением к Федеральному Собранию. Его речь продолжалась 2 часа и 6 минут, превысив предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 2018 году. В нем он заявил о планах войти в четверку крупных экономических держав. Кроме того, в ходе выступления прозвучало множество тезисов о запуске новых социальных мер.