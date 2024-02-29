Какие социальные меры анонсировал Путин

Владимир Путин заявил о запуске нацпроекта «Семья»

29 февраля 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Материнский капитал необходимо продлить до 2030 года, заявил Владимир Путин Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Президент России Владимир Путин огласил традиционное послание Федеральному собранию. В ходе выступления прозвучало множество тезисов о запуске новых социальных мер. URA.RU собрало все, что анонсировал президент в области социальной политики. Ипотека со льготной ставкой для участников СВО Владимир Путин объявил о возможности получить ипотеку под льготную ставку 2% годовых. Данная инициатива касается участников СВО на Украине. Справедливая налоговая система Президент призвал пересмотреть налоговую систему для более справедливого распределения налоговой нагрузки. Владимир Путин отметил необходимость модернизации фискальной системы с учетом более высоких доходов физических и юридических лиц. Глава государства подчеркнул важность поощрения бизнеса, инвестирующего в социальные проекты и развитие инфраструктуры, а также принятия мер по ликвидации налоговых уловок и уклонения от уплаты налогов. Новый инструмент для сбережений граждан Объявлено о введении нового инструмента для сбережений граждан в России. Этот инструмент позволит россиянам размещать свои сбережения на срок более трех лет под повышенные проценты. Сумма выплат по данному инструменту будет застрахована до 2,8 миллиона рублей, что вдвое больше, чем при обычных вкладах. МРОТ должен вырасти до 35 000 рублей к 2030 году Владимир Путин объявил о планах увеличить размер МРОТ вдвое к 2030 году, достигнув отметки в 35 000 рублей. Он также отметил, что это приведет к росту зарплат и социальных выплат, и выразил надежду на увеличение доли зарплат в ВВП страны. Увеличение выплат учителям Есть планы увеличить федеральную выплату классным руководителям и кураторам в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. С 1 марта 2024 года предлагается удвоить эту выплату до 10 000 рублей. Маткапитал продлят до 2030 года Президент призвал продлить действие программы материнского капитала до 2030 года. Он отметил, что текущая программа действует до 2026 года. В своем обращении он также указал, что размер материнского капитала будет регулярно индексироваться. Льготная семейная ипотека продлена до 2030 года Срок действия семейной льготной ипотеки под 6% годовых будет продлен до 2030 года. В своем послании Владимир Путин также подчеркнул, что многодетные семьи должны стать нормой в России, и объявил 2024 год годом семьи, в рамках которого правительство будет работать над повышением субсидий, включая увеличение материнского капитала. Налоговые вычеты для сдающих нормы ГТО С 2025 года граждане, успешно сдавшие нормативы ГТО и прошедшие плановую диспансеризацию, смогут получить налоговый вычет. Путин подчеркнул важность поощрения здорового образа жизни и отметил, что количество регулярно занимающихся спортом граждан в России значительно выросло. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин огласил традиционное послание Федеральному собранию. В ходе выступления прозвучало множество тезисов о запуске новых социальных мер. URA.RU собрало все, что анонсировал президент в области социальной политики. Владимир Путин объявил о возможности получить ипотеку под льготную ставку 2% годовых. Данная инициатива касается участников СВО на Украине. Президент призвал пересмотреть налоговую систему для более справедливого распределения налоговой нагрузки. Владимир Путин отметил необходимость модернизации фискальной системы с учетом более высоких доходов физических и юридических лиц. Глава государства подчеркнул важность поощрения бизнеса, инвестирующего в социальные проекты и развитие инфраструктуры, а также принятия мер по ликвидации налоговых уловок и уклонения от уплаты налогов. Объявлено о введении нового инструмента для сбережений граждан в России. Этот инструмент позволит россиянам размещать свои сбережения на срок более трех лет под повышенные проценты. Сумма выплат по данному инструменту будет застрахована до 2,8 миллиона рублей, что вдвое больше, чем при обычных вкладах. Владимир Путин объявил о планах увеличить размер МРОТ вдвое к 2030 году, достигнув отметки в 35 000 рублей. Он также отметил, что это приведет к росту зарплат и социальных выплат, и выразил надежду на увеличение доли зарплат в ВВП страны. Есть планы увеличить федеральную выплату классным руководителям и кураторам в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. С 1 марта 2024 года предлагается удвоить эту выплату до 10 000 рублей. Президент призвал продлить действие программы материнского капитала до 2030 года. Он отметил, что текущая программа действует до 2026 года. В своем обращении он также указал, что размер материнского капитала будет регулярно индексироваться. Срок действия семейной льготной ипотеки под 6% годовых будет продлен до 2030 года. В своем послании Владимир Путин также подчеркнул, что многодетные семьи должны стать нормой в России, и объявил 2024 год годом семьи, в рамках которого правительство будет работать над повышением субсидий, включая увеличение материнского капитала. С 2025 года граждане, успешно сдавшие нормативы ГТО и прошедшие плановую диспансеризацию, смогут получить налоговый вычет. Путин подчеркнул важность поощрения здорового образа жизни и отметил, что количество регулярно занимающихся спортом граждан в России значительно выросло.