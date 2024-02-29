Жена челябинского губернатора Ирина Текслер спела на благотворительном вечере. Фото, видео

29 февраля 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Текслер спела песню «Эй, ухнем! По-над Волгой расплескалась» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 29 февраля состоялся IX Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца». Одним из ярких творческих номеров мероприятия стало выступление супруги челябинского губернатора Алексея Текслера Ирины, передает корреспондент URA.RU. «В творческой части вечера Ирина Текслер спела песню „Эй, ухнем! По-над Волгой расплескалась“. Все собранные в ходе вечера средства пойдут на оказание помощи тяжелобольным детям», — отмечает корреспондент URA.RU. В этом году мероприятие проходило на площадке отеля Radisson Blu Hotel. На благотворительном вечере собрались известные люди области: представители бизнеса, власти, культуры, спорта, здравоохранения и социальной жизни региона. В числе участников оказались первый замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, академик РАН, заслуженный врач РФ Андрей Важенин и баскетбольный клуб «Челбаскет». Ирина Текслер представляла фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В мероприятии традиционно задействовано огромное количество участников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вечер посетили директор РМК «Арена» Николай Сандаков и экс-омбудсмен Алексей Севастьянов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Заксобрания Ольга Мухометьярова надела оригинальную брошь из бисера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 29 февраля состоялся IX Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца». Одним из ярких творческих номеров мероприятия стало выступление супруги челябинского губернатора Алексея Текслера Ирины, передает корреспондент URA.RU. «В творческой части вечера Ирина Текслер спела песню „Эй, ухнем! По-над Волгой расплескалась“. Все собранные в ходе вечера средства пойдут на оказание помощи тяжелобольным детям», — отмечает корреспондент URA.RU. В этом году мероприятие проходило на площадке отеля Radisson Blu Hotel. На благотворительном вечере собрались известные люди области: представители бизнеса, власти, культуры, спорта, здравоохранения и социальной жизни региона. В числе участников оказались первый замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, академик РАН, заслуженный врач РФ Андрей Важенин и баскетбольный клуб «Челбаскет».