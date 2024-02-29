Полиция ищет виновных в деле таксиста, прострелившего руку водителю в Перми

В Перми полиция устроила проверку инцидента, в котором таксист прострелил руку мужчине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«В полицию 27 февраля поступило сообщение о конфликте двух водителей на улице 2-й Шоссейной. По данному факту проводится проверка», — пояснили в ведомстве в ответ на редакционный запрос.
В ходе конфликта на дороге инженер вышел из своего автомобиля и направился к такси. Перевозчик открыл окно и выстрелил мимо. В ответ инженер распылил в салон машины перцовый баллончик. Таксист выстрелил еще раз, пуля попала в руку потерпевшего. По данным telegram-канала Ural Mash, инженер спешил на обед домой. Ему не понравилось, что таксист его «подрезал».
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