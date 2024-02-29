Свердловские школы получат имена героев России и СССР

01 марта 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

Школа в Березовском уже получила имя Героя России Михаила Чуркина Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области школы регионального отделения ДОСААФ получат имена героев России и СССР в 2024 году. Одно из таких учреждений в Березовском уже носит имя Героя России Михаила Чуркина, рассказал глава отделения Юрий Яночкин. «Мы сделали огромное дело — первая наша школа спортивно-техническая в Березовском названа именем героя России Миши Чуркина, который погиб в 2000 году. Я думаю, что к концу первого квартала, максимум второго квартала, 2024 года все школы будут носить имя героя России или Советского Союза», — рассказал Яночкин в ходе пресс-конференции ТАСС. Указом Президента РФ капитану Михаилу Чуркину Михаилу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации «за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе». Документ подписан 26 июля 2000 года. Ранее в свердловских школах предложили открыть специальные классы с начальной военной подготовкой. Планировалось, что подросткам будут преподавать спортивную подготовку, рукопашный бой и управление беспилотниками.

В Свердловской области школы регионального отделения ДОСААФ получат имена героев России и СССР в 2024 году. Одно из таких учреждений в Березовском уже носит имя Героя России Михаила Чуркина, рассказал глава отделения Юрий Яночкин. «Мы сделали огромное дело — первая наша школа спортивно-техническая в Березовском названа именем героя России Миши Чуркина, который погиб в 2000 году. Я думаю, что к концу первого квартала, максимум второго квартала, 2024 года все школы будут носить имя героя России или Советского Союза», — рассказал Яночкин в ходе пресс-конференции ТАСС. Указом Президента РФ капитану Михаилу Чуркину Михаилу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации «за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе». Документ подписан 26 июля 2000 года. Ранее в свердловских школах предложили открыть специальные классы с начальной военной подготовкой. Планировалось, что подросткам будут преподавать спортивную подготовку, рукопашный бой и управление беспилотниками.