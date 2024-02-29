29 февраля 2024

Свердловские школы получат имена героев России и СССР

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Школа в Березовском уже получила имя Героя России Михаила Чуркина Фото:

В Свердловской области школы регионального отделения ДОСААФ получат имена героев России и СССР в 2024 году. Одно из таких учреждений в Березовском уже носит имя Героя России Михаила Чуркина, рассказал глава отделения Юрий Яночкин.

«Мы сделали огромное дело — первая наша школа спортивно-техническая в Березовском названа именем героя России Миши Чуркина, который погиб в 2000 году. Я думаю, что к концу первого квартала, максимум второго квартала, 2024 года все школы будут носить имя героя России или Советского Союза», — рассказал Яночкин в ходе пресс-конференции ТАСС.

Указом Президента РФ капитану Михаилу Чуркину Михаилу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации «за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе». Документ подписан 26 июля 2000 года.

Ранее в свердловских школах предложили открыть специальные классы с начальной военной подготовкой. Планировалось, что подросткам будут преподавать спортивную подготовку, рукопашный бой и управление беспилотниками.

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В Свердловской области школы регионального отделения ДОСААФ получат имена героев России и СССР в 2024 году. Одно из таких учреждений в Березовском уже носит имя Героя России Михаила Чуркина, рассказал глава отделения Юрий Яночкин. «Мы сделали огромное дело — первая наша школа спортивно-техническая в Березовском названа именем героя России Миши Чуркина, который погиб в 2000 году. Я думаю, что к концу первого квартала, максимум второго квартала, 2024 года все школы будут носить имя героя России или Советского Союза», — рассказал Яночкин в ходе пресс-конференции ТАСС. Указом Президента РФ капитану Михаилу Чуркину Михаилу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации «за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе». Документ подписан 26 июля 2000 года. Ранее в свердловских школах предложили открыть специальные классы с начальной военной подготовкой. Планировалось, что подросткам будут преподавать спортивную подготовку, рукопашный бой и управление беспилотниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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