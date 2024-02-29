В Самарской области бойца СВО отказались заселять в отель

01 марта 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

Военный ехал с отпуска в Донецк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сызрани (Самарская область) начальство гостиницы приказало администратору не заселять бойца СВО без паспорта. Руководству было все равно, где будет ночевать военный. «Очередной инцидент с отказом заселять военнослужащих спецоперации случился в Сызрани. Волонтеры из Татарстана повезли гуманитарную помощь в Донецк и прихватили с собой бойца, у которого закончился отпуск. Проезжая Сызрань, они остановились переночевать в гостинице „Гараж“, но администратор отеля отказала им в ночлеге», — передает в telegram-канале Readovka. Сотрудница гостиницы рассказала, что получила приказ от начальства не заселять без паспорта. Исходя из постановления правительства, гостиничные услуги оказываются только по паспорту. При этом военный билет тоже является документом, удостоверяющим личность. Мужчина был готов даже предоставить ксерокопию паспорта. Однако женщина выполняла приказ руководства, а им было наплевать, что волонтерам и солдату придется ночевать на улице. Ранее в Ростовской области бойцов, которые возвращались из отпуска в зону СВО, отказались заселять в отель «Добрыня». Хозяйка гостиницы пояснила, что ничего плохого в отказе не видит, это семейное дело, а военные якобы обычно курят, пьют и шумят.

В Сызрани (Самарская область) начальство гостиницы приказало администратору не заселять бойца СВО без паспорта. Руководству было все равно, где будет ночевать военный. «Очередной инцидент с отказом заселять военнослужащих спецоперации случился в Сызрани. Волонтеры из Татарстана повезли гуманитарную помощь в Донецк и прихватили с собой бойца, у которого закончился отпуск. Проезжая Сызрань, они остановились переночевать в гостинице „Гараж“, но администратор отеля отказала им в ночлеге», — передает в telegram-канале Readovka. Сотрудница гостиницы рассказала, что получила приказ от начальства не заселять без паспорта. Исходя из постановления правительства, гостиничные услуги оказываются только по паспорту. При этом военный билет тоже является документом, удостоверяющим личность. Мужчина был готов даже предоставить ксерокопию паспорта. Однако женщина выполняла приказ руководства, а им было наплевать, что волонтерам и солдату придется ночевать на улице. Ранее в Ростовской области бойцов, которые возвращались из отпуска в зону СВО, отказались заселять в отель «Добрыня». Хозяйка гостиницы пояснила, что ничего плохого в отказе не видит, это семейное дело, а военные якобы обычно курят, пьют и шумят.