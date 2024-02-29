ЯНАО стал одним из самых пьющих среди регионов УрФО

ЯНАО занимает первое место по количеству купленного алкоголя Фото: Размик Закарян © URA.RU

В 2023 году один жители ЯНАО в среднем покупал 10,3 литра алкоголя. Таким образом, округ занимает первое место в рейтинге среди регионов УрФО по количеству купленного крепкого напитка. Об этом сообщается в telegram-канале главного политического рейтинга Челябинской области «Глав.Индекс».

«Лидерам стал ЯНАО. Среди федеральных округов России лидером по продаже крепкого алкоголя стал Северо-Западный ФО, за ним идет Дальневосточный ФО. Урал расположился на пятой позиции», — передает telegram-канал «Глав.Индекс». За прошлый год житель Ямала в среднем покупал 10,3 литра алкоголя.

На втором месте стоит Свердловская область — 8,1 литр, а на третьем ХМАО — 7,7 литра. Самым не пьющим оказалась Курганская область — 5,9 литра.

По данным исследований в прошлом году ЯНАО и ХМАО стали регионами, в которых больше всего распространены вредные привычки. Округа заняли 67-ю и 78-ю строчки рейтинга.