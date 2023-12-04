ЯНАО и ХМАО вошли в число регионов, где наиболее распространены вредные привычки

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Клипарт. Москва, курилка, сигареты, место для курения, вредная привычка
Жители ХМАО и ЯНАО сильно привержены вредным привычкам Фото:

ЯНАО и ХМАО стали регионами, в которых больше всего распространены вредные привычки. Тем самым они заняли 67-ю и 78-ю строчки рейтинга. Об этом свидетельствует исследование журналистов.

«В наибольшей степени привержены вредным привычкам жители Хакасии, Еврейской автономной области, Камчатского края, Сахалина, Забайкалья, Магаданской, Амурской областей, ЯНАО, Удмуртии и Карелии. Самое существенное ухудшение позиций в последней десятке — у Карелии и ЯНАО, которые потеряли по семь позиций и заняли 76-ю и 78-ю строчки рейтинга соответственно», — указано в исследование РИА Новости. При этом ХМАО занял 67-ю строчку среди 85 регионов РФ.

В том году рейтинг показал, что жители ХМАО довольно сильно привержены к вредным привычкам, по сравнению с другими регионами страны. Югра тогда заняла 71 место в рейтинге. При составлении отчета эксперты учитывали употребление табачных изделий, продажу алкоголя, количество преступлений, а также смертность из-за употребления спиртного.

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ЯНАО и ХМАО стали регионами, в которых больше всего распространены вредные привычки. Тем самым они заняли 67-ю и 78-ю строчки рейтинга. Об этом свидетельствует исследование журналистов. «В наибольшей степени привержены вредным привычкам жители Хакасии, Еврейской автономной области, Камчатского края, Сахалина, Забайкалья, Магаданской, Амурской областей, ЯНАО, Удмуртии и Карелии. Самое существенное ухудшение позиций в последней десятке — у Карелии и ЯНАО, которые потеряли по семь позиций и заняли 76-ю и 78-ю строчки рейтинга соответственно», — указано в исследование РИА Новости. При этом ХМАО занял 67-ю строчку среди 85 регионов РФ. В том году рейтинг показал, что жители ХМАО довольно сильно привержены к вредным привычкам, по сравнению с другими регионами страны. Югра тогда заняла 71 место в рейтинге. При составлении отчета эксперты учитывали употребление табачных изделий, продажу алкоголя, количество преступлений, а также смертность из-за употребления спиртного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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