ЯНАО и ХМАО вошли в число регионов, где наиболее распространены вредные привычки

04 декабря 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО и ЯНАО сильно привержены вредным привычкам Фото: Антон Белицкий © URA.RU ЯНАО и ХМАО стали регионами, в которых больше всего распространены вредные привычки. Тем самым они заняли 67-ю и 78-ю строчки рейтинга. Об этом свидетельствует исследование журналистов. «В наибольшей степени привержены вредным привычкам жители Хакасии, Еврейской автономной области, Камчатского края, Сахалина, Забайкалья, Магаданской, Амурской областей, ЯНАО, Удмуртии и Карелии. Самое существенное ухудшение позиций в последней десятке — у Карелии и ЯНАО, которые потеряли по семь позиций и заняли 76-ю и 78-ю строчки рейтинга соответственно», — указано в исследование РИА Новости. При этом ХМАО занял 67-ю строчку среди 85 регионов РФ. В том году рейтинг показал, что жители ХМАО довольно сильно привержены к вредным привычкам, по сравнению с другими регионами страны. Югра тогда заняла 71 место в рейтинге. При составлении отчета эксперты учитывали употребление табачных изделий, продажу алкоголя, количество преступлений, а также смертность из-за употребления спиртного.

ЯНАО и ХМАО стали регионами, в которых больше всего распространены вредные привычки. Тем самым они заняли 67-ю и 78-ю строчки рейтинга. Об этом свидетельствует исследование журналистов. «В наибольшей степени привержены вредным привычкам жители Хакасии, Еврейской автономной области, Камчатского края, Сахалина, Забайкалья, Магаданской, Амурской областей, ЯНАО, Удмуртии и Карелии. Самое существенное ухудшение позиций в последней десятке — у Карелии и ЯНАО, которые потеряли по семь позиций и заняли 76-ю и 78-ю строчки рейтинга соответственно», — указано в исследование РИА Новости. При этом ХМАО занял 67-ю строчку среди 85 регионов РФ. В том году рейтинг показал, что жители ХМАО довольно сильно привержены к вредным привычкам, по сравнению с другими регионами страны. Югра тогда заняла 71 место в рейтинге. При составлении отчета эксперты учитывали употребление табачных изделий, продажу алкоголя, количество преступлений, а также смертность из-за употребления спиртного.