29 февраля 2024

Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало за границей

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Избирательные участки открылись 1 марта
Избирательные участки открылись 1 марта Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало 1 марта для российских граждан, находящихся за границей. Для организации такого голосования будет задействовано 67 участковых избирательных комиссий в 45 странах мира. Об этом сообщили в ЦИК РФ.

«Принято решение об организации досрочного голосования на 67 избирательных участках в 45 странах. Из них первыми начнут голосовать россияне на Кипре, где избирательные участки откроются 1 марта», — передает ЦИК РФ в telegram-канале.

25 февраля стартовало досрочное голосование на выборах президента России в труднодоступных территориях страны. С этого дня отдать свои голоса могут также граждане, которые находятся в плавании на судах.

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Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало 1 марта для российских граждан, находящихся за границей. Для организации такого голосования будет задействовано 67 участковых избирательных комиссий в 45 странах мира. Об этом сообщили в ЦИК РФ. «Принято решение об организации досрочного голосования на 67 избирательных участках в 45 странах. Из них первыми начнут голосовать россияне на Кипре, где избирательные участки откроются 1 марта», — передает ЦИК РФ в telegram-канале. 25 февраля стартовало досрочное голосование на выборах президента России в труднодоступных территориях страны. С этого дня отдать свои голоса могут также граждане, которые находятся в плавании на судах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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