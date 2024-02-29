Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало за границей

01 марта 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

Избирательные участки открылись 1 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало 1 марта для российских граждан, находящихся за границей. Для организации такого голосования будет задействовано 67 участковых избирательных комиссий в 45 странах мира. Об этом сообщили в ЦИК РФ. «Принято решение об организации досрочного голосования на 67 избирательных участках в 45 странах. Из них первыми начнут голосовать россияне на Кипре, где избирательные участки откроются 1 марта», — передает ЦИК РФ в telegram-канале. 25 февраля стартовало досрочное голосование на выборах президента России в труднодоступных территориях страны. С этого дня отдать свои голоса могут также граждане, которые находятся в плавании на судах.

Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало 1 марта для российских граждан, находящихся за границей. Для организации такого голосования будет задействовано 67 участковых избирательных комиссий в 45 странах мира. Об этом сообщили в ЦИК РФ. «Принято решение об организации досрочного голосования на 67 избирательных участках в 45 странах. Из них первыми начнут голосовать россияне на Кипре, где избирательные участки откроются 1 марта», — передает ЦИК РФ в telegram-канале. 25 февраля стартовало досрочное голосование на выборах президента России в труднодоступных территориях страны. С этого дня отдать свои голоса могут также граждане, которые находятся в плавании на судах.