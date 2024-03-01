В центре Москвы в парке Горького загорелись пять кафе

Пожарные прибыли на место происшествия Фото: Илья Московец © URA.RU

В парке Горького в центре Москвы горят пять кафе. Об этом рассказали в оперативных службах.

«В районе причала парка Горького горят пять кафе», — сказал источник, передает ТАСС. Площадь пожара составляет 200 кв. м. По словам собеседника агентства, есть угроза распространения пожара.

Заведение соединено с другими строениями, есть угроза распространения огня на другие здания. Возгорание происходит по всей площади кафе. На место прибыли пожарные подразделения, пишет РЕН ТВ.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по г. Москва. Ответ ожидается.