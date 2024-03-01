В центре Москвы в парке Горького загорелись пять кафе

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, возгорание, кислородный баллон, пожарный
Пожарные прибыли на место происшествия Фото:

В парке Горького в центре Москвы горят пять кафе. Об этом рассказали в оперативных службах.

«В районе причала парка Горького горят пять кафе», — сказал источник, передает ТАСС. Площадь пожара составляет 200 кв. м. По словам собеседника агентства, есть угроза распространения пожара.

Заведение соединено с другими строениями, есть угроза распространения огня на другие здания. Возгорание происходит по всей площади кафе. На место прибыли пожарные подразделения, пишет РЕН ТВ.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по г. Москва. Ответ ожидается.

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В парке Горького в центре Москвы горят пять кафе. Об этом рассказали в оперативных службах. «В районе причала парка Горького горят пять кафе», — сказал источник, передает ТАСС. Площадь пожара составляет 200 кв. м. По словам собеседника агентства, есть угроза распространения пожара. Заведение соединено с другими строениями, есть угроза распространения огня на другие здания. Возгорание происходит по всей площади кафе. На место прибыли пожарные подразделения, пишет РЕН ТВ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по г. Москва. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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