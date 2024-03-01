Москалькова: Россия установит личности всех погибших при крушении Ил-76

01 марта 2024 в 06:56 Размер текста - 17 +

У России есть ДНК для установления личности погибших при крушении судна Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Россия с помощью ДНК идентифицирует личности погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «По поводу тел — я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности», — передает слова омбудсмена РИА Новости. Речь идет о погибших в сбитом самолете Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ для обмена. Перед крушением экипаж сообщил о внешнем воздействии. По данным черных ящиков, ВСУ ударили по воздушному судну из ЗРК Patriot. Президент РФ Владимир Путин не исключил того, что Киев атаковал самолет по неосторожности. Позже был раскрыт список с именами 65 пленных солдат украинской армии, передает «Царьград».

Россия с помощью ДНК идентифицирует личности погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «По поводу тел — я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности», — передает слова омбудсмена РИА Новости. Речь идет о погибших в сбитом самолете Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ для обмена. Перед крушением экипаж сообщил о внешнем воздействии. По данным черных ящиков, ВСУ ударили по воздушному судну из ЗРК Patriot. Президент РФ Владимир Путин не исключил того, что Киев атаковал самолет по неосторожности. Позже был раскрыт список с именами 65 пленных солдат украинской армии, передает «Царьград».