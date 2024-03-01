В военно-космической академии РФ арестовали четырех преподавателей

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Преподаватели обвиняются в махинациях, рассказали в Следственном комитете Фото:

Четырех фигурантов расследования в военно-космической академии РФ арестовали. Возбуждено уголовное дело о мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в СК РФ.

«Ведущие сотрудники академии включили в число соисполнителей проектов данные в отношении 82 работников научно-учебного центра вуза, которые реального участия в них не принимали», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на следственные органы. Действовала предполагаемая группа мошенников с 2021 по 2023 года.

В рамках дела задержали начальника кафедры сетей и систем связи космических комплексов Кирилла Цветкова, начальника кафедры космической радионавигации Андрея Назарова, его заместителя Владимира Авдеева и преподавателя Артемия Павлова. Причастность к хищениям они признали, их отправили под домашний арест.

Суд отправил в колонию бизнесмена Сергея Федосеева. Он принимал участие в поставках аккумуляторов для Минобороны по завышенным ценам. Суд отправил Федосеева на три года в колонию и взыскал в пользу министерства 743 миллиона рублей.

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Четырех фигурантов расследования в военно-космической академии РФ арестовали. Возбуждено уголовное дело о мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в СК РФ. «Ведущие сотрудники академии включили в число соисполнителей проектов данные в отношении 82 работников научно-учебного центра вуза, которые реального участия в них не принимали», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на следственные органы. Действовала предполагаемая группа мошенников с 2021 по 2023 года. В рамках дела задержали начальника кафедры сетей и систем связи космических комплексов Кирилла Цветкова, начальника кафедры космической радионавигации Андрея Назарова, его заместителя Владимира Авдеева и преподавателя Артемия Павлова. Причастность к хищениям они признали, их отправили под домашний арест. Суд отправил в колонию бизнесмена Сергея Федосеева. Он принимал участие в поставках аккумуляторов для Минобороны по завышенным ценам. Суд отправил Федосеева на три года в колонию и взыскал в пользу министерства 743 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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