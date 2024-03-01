В военно-космической академии РФ арестовали четырех преподавателей

Преподаватели обвиняются в махинациях, рассказали в Следственном комитете Фото: Илья Московец © URA.RU

Четырех фигурантов расследования в военно-космической академии РФ арестовали. Возбуждено уголовное дело о мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в СК РФ.

«Ведущие сотрудники академии включили в число соисполнителей проектов данные в отношении 82 работников научно-учебного центра вуза, которые реального участия в них не принимали», — пишет « Коммерсант», ссылаясь на следственные органы. Действовала предполагаемая группа мошенников с 2021 по 2023 года.

В рамках дела задержали начальника кафедры сетей и систем связи космических комплексов Кирилла Цветкова, начальника кафедры космической радионавигации Андрея Назарова, его заместителя Владимира Авдеева и преподавателя Артемия Павлова. Причастность к хищениям они признали, их отправили под домашний арест.

Суд отправил в колонию бизнесмена Сергея Федосеева. Он принимал участие в поставках аккумуляторов для Минобороны по завышенным ценам. Суд отправил Федосеева на три года в колонию и взыскал в пользу министерства 743 миллиона рублей.