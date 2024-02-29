29 февраля 2024

Япония ввела санкции против пермского завода авиадвигателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе. Свердловская область, Арамиль, инженер, механик, двигатель самолета, наука, двигатель, рабочая профессия, технологии, наука и техника, ремонт двигателя, обслуживание авиатехники, авиастроение, испытательный бокс, испытание двигателя, арамильский авиационный ремонтный завод, аарз, сотрудник завода
Пермская компания является разработчиком двигателей для самолетов Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204 Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство Японии включило в санкционный список пермское АО «ОДК-Авиадвигатель». Полный перечень организаций и физлиц опубликован в официальном сайте японского кабмина.

«Внести в список ограничений АО „ОДК-Авиадвигатель“», — написано в документе. В расширенный японский список санкций включены 12 физлиц и 36 организаций, связанных с Россией. Главная причина ограничений — конфликт на Украине.

Ранее Пермский пороховой завод попал под санкции Великобритании. Также Вашингтон ввел ограничения против Пермского завода металлообрабатывающих центров.

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Правительство Японии включило в санкционный список пермское АО «ОДК-Авиадвигатель». Полный перечень организаций и физлиц опубликован в официальном сайте японского кабмина. «Внести в список ограничений АО „ОДК-Авиадвигатель“», — написано в документе. В расширенный японский список санкций включены 12 физлиц и 36 организаций, связанных с Россией. Главная причина ограничений — конфликт на Украине. Ранее Пермский пороховой завод попал под санкции Великобритании. Также Вашингтон ввел ограничения против Пермского завода металлообрабатывающих центров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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