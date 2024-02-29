Япония ввела санкции против пермского завода авиадвигателей

Пермская компания является разработчиком двигателей для самолетов Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Правительство Японии включило в санкционный список пермское АО «ОДК-Авиадвигатель». Полный перечень организаций и физлиц опубликован в официальном сайте японского кабмина.
«Внести в список ограничений АО „ОДК-Авиадвигатель“», —
Ранее Пермский пороховой завод попал под санкции Великобритании. Также Вашингтон ввел ограничения против Пермского завода металлообрабатывающих центров.
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