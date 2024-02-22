22 февраля 2024

Пермский металлообрабатывающий завод попал под санкции США

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, пермский завод металлообрабатывающих центров, пзмц
Пермский завод попал в американский санкционный список Фото:
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Вашингтон ввел санкции против Пермского завода металлообрабатывающих центров. Соответствующий документ опубликован на сайте минфина США.

«Санкции предусматривают блокировку активов, гражданам США запрещено сотрудничать с компаниями из списка», — написано на сайте американского ведомства. В обновленном перечне значится АО СТП «Пермский завод металлообрабатывающих центров».

Под санкции попали 93 компании, 63 из них — российские. Президент США Джо Байден ранее предупреждал о 500 ограничениях. Также против оборонных заводов Перми санкции 23 февраля ввел ЕС.

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Вашингтон ввел санкции против Пермского завода металлообрабатывающих центров. Соответствующий документ опубликован на сайте минфина США. «Санкции предусматривают блокировку активов, гражданам США запрещено сотрудничать с компаниями из списка», — написано на сайте американского ведомства. В обновленном перечне значится АО СТП «Пермский завод металлообрабатывающих центров». Под санкции попали 93 компании, 63 из них — российские. Президент США Джо Байден ранее предупреждал о 500 ограничениях. Также против оборонных заводов Перми санкции 23 февраля ввел ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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