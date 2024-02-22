Пермский металлообрабатывающий завод попал под санкции США

Пермский завод попал в американский санкционный список
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Вашингтон ввел санкции против Пермского завода металлообрабатывающих центров. Соответствующий документ опубликован на сайте минфина США.
«Санкции предусматривают блокировку активов, гражданам США запрещено сотрудничать с компаниями из списка», — написано
Под санкции попали 93 компании, 63 из них — российские. Президент США Джо Байден ранее предупреждал о 500 ограничениях. Также против оборонных заводов Перми санкции 23 февраля ввел ЕС.
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