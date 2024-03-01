Украина пыталась забрать тела погибших при крушении Ил-76 под Белгородом

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Украина сбила Ил-76 24 января Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Украина обращалась к российским представителям с просьбой выдать тела погибших при крушении вертолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Такой разговор [с украинкой стороной] был. [Интересовались], готова ли российская сторона отдать тела», — отметила Татьяна Москалькова в разговоре с РИА Новости.

Вертолет с украинскими военнопленными на борту рухнул в Белгородской области 24 января 2024 года. Экипаж успел сообщить об облучении их техники радаром противника непосредственно перед самим ударом. СК РФ в ходе расследования выяснил, что по самолету ВСУ ударили из Харьковской области. По одной из версий, Украина могла поразить Ил-76 по неосторожности.

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Украина обращалась к российским представителям с просьбой выдать тела погибших при крушении вертолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Такой разговор [с украинкой стороной] был. [Интересовались], готова ли российская сторона отдать тела», — отметила Татьяна Москалькова в разговоре с РИА Новости. Вертолет с украинскими военнопленными на борту рухнул в Белгородской области 24 января 2024 года. Экипаж успел сообщить об облучении их техники радаром противника непосредственно перед самим ударом. СК РФ в ходе расследования выяснил, что по самолету ВСУ ударили из Харьковской области. По одной из версий, Украина могла поразить Ил-76 по неосторожности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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