Украина пыталась забрать тела погибших при крушении Ил-76 под Белгородом

Украина сбила Ил-76 24 января Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Украина обращалась к российским представителям с просьбой выдать тела погибших при крушении вертолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Такой разговор [с украинкой стороной] был. [Интересовались], готова ли российская сторона отдать тела», — отметила Татьяна Москалькова в разговоре с РИА Новости.

Вертолет с украинскими военнопленными на борту рухнул в Белгородской области 24 января 2024 года. Экипаж успел сообщить об облучении их техники радаром противника непосредственно перед самим ударом. СК РФ в ходе расследования выяснил, что по самолету ВСУ ударили из Харьковской области. По одной из версий, Украина могла поразить Ил-76 по неосторожности.