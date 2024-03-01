Армия России отбила атаку ВСУ на Нижегородскую область

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ВСУ атаковали Нижегородскую и Белгородскую области в ночь на 1 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отбили атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Нижегородскую область. Об этом сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области», — сообщает Минобороны в официальном telegram-канале. Атака на российские регионы проводилась в ночь на 1 марта.

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отбили атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Нижегородскую область. Об этом сообщает Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области», — сообщает Минобороны в официальном telegram-канале. Атака на российские регионы проводилась в ночь на 1 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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