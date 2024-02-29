29 февраля 2024

Челябинские таможенники перехватили наркотики из Тайланда

© Служба новостей «URA.RU»
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Наркотики обнаружили в почтовой посылке Фото:

Челябинские таможенники совместно с транспортными полицейскими перехватили наркотики, которые были отправлены получателю из Тайланда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, посылку с незаконным веществом пытались отправить 35-летней женщине по почте.

«Марихуану весом 330 грамм обнаружили в международном почтовом отправлении из Королевства Тайланд. Оборот вещества запрещен в РФ. Товар изъят. Ведется следствие», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

Там отметили, что получателем оказалась 35-летняя ранее не судимая женщина. После задержания она пояснила, что заказала наркотики для личного потребления.

В отношении получательницы возбуждено сразу несколько уголовных дел: по ч.2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») и ч.3 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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Челябинские таможенники совместно с транспортными полицейскими перехватили наркотики, которые были отправлены получателю из Тайланда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, посылку с незаконным веществом пытались отправить 35-летней женщине по почте. «Марихуану весом 330 грамм обнаружили в международном почтовом отправлении из Королевства Тайланд. Оборот вещества запрещен в РФ. Товар изъят. Ведется следствие», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Там отметили, что получателем оказалась 35-летняя ранее не судимая женщина. После задержания она пояснила, что заказала наркотики для личного потребления. В отношении получательницы возбуждено сразу несколько уголовных дел: по ч.2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») и ч.3 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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