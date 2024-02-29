Челябинские таможенники перехватили наркотики из Тайланда

01 марта 2024 в 09:31 Размер текста - 17 +

Наркотики обнаружили в почтовой посылке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские таможенники совместно с транспортными полицейскими перехватили наркотики, которые были отправлены получателю из Тайланда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, посылку с незаконным веществом пытались отправить 35-летней женщине по почте. «Марихуану весом 330 грамм обнаружили в международном почтовом отправлении из Королевства Тайланд. Оборот вещества запрещен в РФ. Товар изъят. Ведется следствие», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Там отметили, что получателем оказалась 35-летняя ранее не судимая женщина. После задержания она пояснила, что заказала наркотики для личного потребления. В отношении получательницы возбуждено сразу несколько уголовных дел: по ч.2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») и ч.3 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Челябинские таможенники совместно с транспортными полицейскими перехватили наркотики, которые были отправлены получателю из Тайланда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, посылку с незаконным веществом пытались отправить 35-летней женщине по почте. «Марихуану весом 330 грамм обнаружили в международном почтовом отправлении из Королевства Тайланд. Оборот вещества запрещен в РФ. Товар изъят. Ведется следствие», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Там отметили, что получателем оказалась 35-летняя ранее не судимая женщина. После задержания она пояснила, что заказала наркотики для личного потребления. В отношении получательницы возбуждено сразу несколько уголовных дел: по ч.2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») и ч.3 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет.