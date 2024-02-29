Сотни курганцев штурмуют кинотеатр «Россия» ради путевок в детские лагеря. Фото

В Кургане у кинотеатра «Россия» скопилась очередь из-за путевок в детские лагеря

01 марта 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

В Кургане началась продажа путевок в детские лагеря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В кинотеатре «Россия» Кургана скопилась огромная очередь родителей, которые пришли за путевками в детские летние лагеря. Фотографии очереди читатели прислали в бот URA.RU. «Кинотеатр „Россия“. Запись за путевками в лагерь для детей. Человек 500 стоит», — написал читатель URA.RU. На фотографиях — переполненное фойе курганского кинотеатра. По информации администрации города Кургана, 1 марта в кинотеатре «Россия» стартовала запись на летние смены в оздоровительные лагеря МБУ «ГЦКиД» (СОЛКД «Им. Н. Островского», ДОЛ «Звездный», ДОЛ «Зеркальный», ДОЛ «Островок»). Заявки от родителей будут принимать весь день, с 8:30 до 19:00 часов. С 4 марта 2024 года прием заявок будет осуществляться по адресу: ул. Пушкина, 85 (каб.12) с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. В указанных лагерях предусмотрено пять смен: 1 смена — 04.06.06.18.2024.2024; 2 смена — 21.06.07.05.2024.2024; 3 смена — 09.07.07.23.2024.2024; 4 смена — 26.07.08.09.2024.2024; 5 смена — 13.08.08.27.2024.2024. URA.RU направило в администрацию города Кургана запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, а также уточнить количество путевок в детские лагеря и возможность записи на путевки онлайн. Ответ ожидается. Сотни курганцев скопились в очереди в кинотеатре «Россия» за путевками в детские лагеря фото: предоставил читатель URA.RU

В кинотеатре «Россия» Кургана скопилась огромная очередь родителей, которые пришли за путевками в детские летние лагеря. Фотографии очереди читатели прислали в бот URA.RU. «Кинотеатр „Россия“. Запись за путевками в лагерь для детей. Человек 500 стоит», — написал читатель URA.RU. На фотографиях — переполненное фойе курганского кинотеатра. По информации администрации города Кургана, 1 марта в кинотеатре «Россия» стартовала запись на летние смены в оздоровительные лагеря МБУ «ГЦКиД» (СОЛКД «Им. Н. Островского», ДОЛ «Звездный», ДОЛ «Зеркальный», ДОЛ «Островок»). Заявки от родителей будут принимать весь день, с 8:30 до 19:00 часов. С 4 марта 2024 года прием заявок будет осуществляться по адресу: ул. Пушкина, 85 (каб.12) с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. В указанных лагерях предусмотрено пять смен: 1 смена — 04.06.06.18.2024.2024; 2 смена — 21.06.07.05.2024.2024; 3 смена — 09.07.07.23.2024.2024; 4 смена — 26.07.08.09.2024.2024; 5 смена — 13.08.08.27.2024.2024. URA.RU направило в администрацию города Кургана запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, а также уточнить количество путевок в детские лагеря и возможность записи на путевки онлайн. Ответ ожидается.