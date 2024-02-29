Ребенок-инвалид из Златоуста Челябинской области три года не может выйти на улицу из-за отсутствия широких проемов, позволяющих проехать коляске. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«В 10 лет Саше поставили диагноз спинально-мышечная атрофия, он практически не чувствует ног. Но жить активно мешает не столько болезнь, сколько равнодушие взрослых. Местные чиновники три года не могут найти для ребенка жилье в доме с широкими дверными проемами», — рассказал URA.RU Рыжий.
Мама мальчика Мария вынуждена носить ребенка по квартире на руках. Для того чтобы выйти на улицу, необходимо пройти целый квест, так как инвалидная коляска хранится в гараже. Благодаря помощи прокуратуры, квартиру, где живет эта семья, признали непригодной для проживания инвалида. С 2023 года местные власти ищут им новое жилье.
«Народный фронт обратился в прокуратуру, министерство социальных отношений и к главе Златоуста. Ребенок должен жить полноценной жизнью, квартира должна быть доступной», — добавил собеседник агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске затопило фекалиями подвал многоквартирного дома, где проживают пенсионеры и ветераны труда. После вмешательства прокуратуры грязные стоки откачали.
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