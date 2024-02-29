29 февраля 2024

В Златоусте ребенок-инвалид три года заперт в квартире. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, инвалид, инвалидная коляска, маломобильный человек, перчатки защитные, передвижение
Мальчик не может спуститься из дома на улицу в инвалидной коляске Фото:

Ребенок-инвалид из Златоуста Челябинской области три года не может выйти на улицу из-за отсутствия широких проемов, позволяющих проехать коляске. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«В 10 лет Саше поставили диагноз спинально-мышечная атрофия, он практически не чувствует ног. Но жить активно мешает не столько болезнь, сколько равнодушие взрослых. Местные чиновники три года не могут найти для ребенка жилье в доме с широкими дверными проемами», — рассказал URA.RU Рыжий.

Мама мальчика Мария вынуждена носить ребенка по квартире на руках. Для того чтобы выйти на улицу, необходимо пройти целый квест, так как инвалидная коляска хранится в гараже. Благодаря помощи прокуратуры, квартиру, где живет эта семья, признали непригодной для проживания инвалида. С 2023 года местные власти ищут им новое жилье.

«Народный фронт обратился в прокуратуру, министерство социальных отношений и к главе Златоуста. Ребенок должен жить полноценной жизнью, квартира должна быть доступной», — добавил собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске затопило фекалиями подвал многоквартирного дома, где проживают пенсионеры и ветераны труда. После вмешательства прокуратуры грязные стоки откачали.

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Ребенок-инвалид из Златоуста Челябинской области три года не может выйти на улицу из-за отсутствия широких проемов, позволяющих проехать коляске. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «В 10 лет Саше поставили диагноз спинально-мышечная атрофия, он практически не чувствует ног. Но жить активно мешает не столько болезнь, сколько равнодушие взрослых. Местные чиновники три года не могут найти для ребенка жилье в доме с широкими дверными проемами», — рассказал URA.RU Рыжий. Мама мальчика Мария вынуждена носить ребенка по квартире на руках. Для того чтобы выйти на улицу, необходимо пройти целый квест, так как инвалидная коляска хранится в гараже. Благодаря помощи прокуратуры, квартиру, где живет эта семья, признали непригодной для проживания инвалида. С 2023 года местные власти ищут им новое жилье. «Народный фронт обратился в прокуратуру, министерство социальных отношений и к главе Златоуста. Ребенок должен жить полноценной жизнью, квартира должна быть доступной», — добавил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске затопило фекалиями подвал многоквартирного дома, где проживают пенсионеры и ветераны труда. После вмешательства прокуратуры грязные стоки откачали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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