В Златоусте ребенок-инвалид три года заперт в квартире. Видео

01 марта 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Мальчик не может спуститься из дома на улицу в инвалидной коляске Фото: Илья Московец © URA.RU Ребенок-инвалид из Златоуста Челябинской области три года не может выйти на улицу из-за отсутствия широких проемов, позволяющих проехать коляске. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «В 10 лет Саше поставили диагноз спинально-мышечная атрофия, он практически не чувствует ног. Но жить активно мешает не столько болезнь, сколько равнодушие взрослых. Местные чиновники три года не могут найти для ребенка жилье в доме с широкими дверными проемами», — рассказал URA.RU Рыжий. Мама мальчика Мария вынуждена носить ребенка по квартире на руках. Для того чтобы выйти на улицу, необходимо пройти целый квест, так как инвалидная коляска хранится в гараже. Благодаря помощи прокуратуры, квартиру, где живет эта семья, признали непригодной для проживания инвалида. С 2023 года местные власти ищут им новое жилье. «Народный фронт обратился в прокуратуру, министерство социальных отношений и к главе Златоуста. Ребенок должен жить полноценной жизнью, квартира должна быть доступной», — добавил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске затопило фекалиями подвал многоквартирного дома, где проживают пенсионеры и ветераны труда. После вмешательства прокуратуры грязные стоки откачали.

Ребенок-инвалид из Златоуста Челябинской области три года не может выйти на улицу из-за отсутствия широких проемов, позволяющих проехать коляске. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «В 10 лет Саше поставили диагноз спинально-мышечная атрофия, он практически не чувствует ног. Но жить активно мешает не столько болезнь, сколько равнодушие взрослых. Местные чиновники три года не могут найти для ребенка жилье в доме с широкими дверными проемами», — рассказал URA.RU Рыжий. Мама мальчика Мария вынуждена носить ребенка по квартире на руках. Для того чтобы выйти на улицу, необходимо пройти целый квест, так как инвалидная коляска хранится в гараже. Благодаря помощи прокуратуры, квартиру, где живет эта семья, признали непригодной для проживания инвалида. С 2023 года местные власти ищут им новое жилье. «Народный фронт обратился в прокуратуру, министерство социальных отношений и к главе Златоуста. Ребенок должен жить полноценной жизнью, квартира должна быть доступной», — добавил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске затопило фекалиями подвал многоквартирного дома, где проживают пенсионеры и ветераны труда. После вмешательства прокуратуры грязные стоки откачали.