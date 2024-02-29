Курганцам становится плохо в очереди за детскими путевками. Видео

01 марта 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Курганцы занимали очередь с 2-х часов ночи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторым жителям Кургана, пришедшим в кинотеатр «Россия» для записи детей на путевки в детские летние лагеря, становится плохо в очереди. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали родители детей. Очередь курганцы занимали с 2-3 часов ночи. «Людям плохо становится в очереди. Сейчас уже больше 800 человек в очереди, а подошла очередь записи [к специалисту] только 133-я. Люди занимают очередь с двух часов ночи. Я пришла в 7 утра и была 335-я», — рассказала жительница Кургана корреспонденту. С утра у здания кинотеатра стояла карета скорой помощи. Сначала курганцы записываются на листок очередности, затем их вызывают по номеру к сотруднице для записи на путевку в детский лагерь. При этом саму путевку родители смогут получить позже, после обработки сотрудниками всех данных. По словам родителей, такие очереди создаются ежегодно. Купить путевку онлайн через портал «Госуслуги» можно было на весенние каникулы, при этом продажа закончилась через 15 минут после старта. Некоторые родители считают, что записаться у специалиста на путевку надежнее, чем онлайн. С 1 марта в Кургане открылась запись на путевку в детские летние лагеря МБУ «ГЦКиД» (СОЛКД«Им. Н. Островского», ДОЛ «Звездный», ДОЛ «Зеркальный», ДОЛ«Островок»). Об этом сообщили в администрации города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторым жителям Кургана, пришедшим в кинотеатр «Россия» для записи детей на путевки в детские летние лагеря, становится плохо в очереди. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали родители детей. Очередь курганцы занимали с 2-3 часов ночи. «Людям плохо становится в очереди. Сейчас уже больше 800 человек в очереди, а подошла очередь записи [к специалисту] только 133-я. Люди занимают очередь с двух часов ночи. Я пришла в 7 утра и была 335-я», — рассказала жительница Кургана корреспонденту. С утра у здания кинотеатра стояла карета скорой помощи. Сначала курганцы записываются на листок очередности, затем их вызывают по номеру к сотруднице для записи на путевку в детский лагерь. При этом саму путевку родители смогут получить позже, после обработки сотрудниками всех данных. По словам родителей, такие очереди создаются ежегодно. Купить путевку онлайн через портал «Госуслуги» можно было на весенние каникулы, при этом продажа закончилась через 15 минут после старта. Некоторые родители считают, что записаться у специалиста на путевку надежнее, чем онлайн. С 1 марта в Кургане открылась запись на путевку в детские летние лагеря МБУ «ГЦКиД» (СОЛКД«Им. Н. Островского», ДОЛ «Звездный», ДОЛ «Зеркальный», ДОЛ«Островок»). Об этом сообщили в администрации города.