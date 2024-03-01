Вывод средств из России стал самым важным направлением для банков

Исследование НКР: банки считают переводы за рубеж наиболее важным направлением

01 марта 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Трансграничные переводы являются наиболее приоритетным направлением для банков РФ, уверены в НКР Фото: Анна Майорова © URA.RU Более 80% российских банков в текущем году намерены развивать направления, связанные с международными валютными переводами. Такие выводы делают аналитики рейтингового агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР). Это связано с тем, что именно вывод средств из РФ стал тем направлением, которое больше всего пострадало из-за антироссийских санкций. «Это можно объяснить стремлением компенсировать ущерб данным направлениям бизнеса от геополитических факторов, сохраняющимся высоким спросом на трансграничные операции и расширением внешнеэкономических связей с дружественными иностранными государствами», — отмечают аналитики НКР. Их слова передает РБК. Они говорят, что 88% банков намерены в 2024 году развивать продукты, связанные с валютными операциями, внешнеэкономической деятельностью и трансграничными переводами. В соответствующем опросе от экспертов НКР поучаствовали финансовые директора из 33 банков. На основе их мнения и были сформированы итоги. Причем 56% опрошенных респондентов отмечают именно высокий спрос на развитие трансграничных переводов. Несмотря на санкции, введенные Западом против РФ, банки продолжают осуществлять расчеты с рядом дружественных стран. Российские банки тем не менее продолжают упрощать перевод денежных средств внутри страны. Через Систему быстрых платежей (СБП) юридические лица могут переводить по номеру телефона деньги физическим. Однако некоторые банки вводят лимит, если сумма превышает порог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 80% российских банков в текущем году намерены развивать направления, связанные с международными валютными переводами. Такие выводы делают аналитики рейтингового агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР). Это связано с тем, что именно вывод средств из РФ стал тем направлением, которое больше всего пострадало из-за антироссийских санкций. «Это можно объяснить стремлением компенсировать ущерб данным направлениям бизнеса от геополитических факторов, сохраняющимся высоким спросом на трансграничные операции и расширением внешнеэкономических связей с дружественными иностранными государствами», — отмечают аналитики НКР. Их слова передает РБК. Они говорят, что 88% банков намерены в 2024 году развивать продукты, связанные с валютными операциями, внешнеэкономической деятельностью и трансграничными переводами. В соответствующем опросе от экспертов НКР поучаствовали финансовые директора из 33 банков. На основе их мнения и были сформированы итоги. Причем 56% опрошенных респондентов отмечают именно высокий спрос на развитие трансграничных переводов. Несмотря на санкции, введенные Западом против РФ, банки продолжают осуществлять расчеты с рядом дружественных стран. Российские банки тем не менее продолжают упрощать перевод денежных средств внутри страны. Через Систему быстрых платежей (СБП) юридические лица могут переводить по номеру телефона деньги физическим. Однако некоторые банки вводят лимит, если сумма превышает порог.