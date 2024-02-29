В Тюменской области дети отравились водкой в школе

Подростки устроили застолье прямо в школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В с. Лайтамак Тобольского района (Тюменская область) два школьника в возрасте от 14 до 16 лет попали в больницу после того, как отравились водкой в местной школе. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, сейчас дети находятся в ОБ №3 Тобольска в удовлетворительном состоянии.

«Насколько мне известно, 28 февраля старший приятель подростков предложил им выпить водки. Распитие закончилось больницей. Дети отравились. Сейчас жизни подростков ничего не угрожает. Они находятся под наблюдением медиков в ОБ №3 Тобольска», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Глава Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров отказался разговаривать с URA.RU на тему отравления детей и посоветовал обращаться за комментариями к администрации местной школы, где все произошло. После этого он бросил трубку и больше не отвечал звонки журналистов.

Получить оперативный комментарий в МАОУ «Лайтамакская СОШ» также не удалось. Директор образовательного учреждения Нурзида Нигматуллина отказалась отвечать на вопросы журналистов агентства в устной форме и посоветовала URA.RU направить в адрес школы письменный запрос. Такой запрос был направлен.

В адрес СУ СК РФ по Тюменской области также был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.