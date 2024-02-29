29 февраля 2024

В Тюменской области дети отравились водкой в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки устроили застолье прямо в школе Фото:

В с. Лайтамак Тобольского района (Тюменская область) два школьника в возрасте от 14 до 16 лет попали в больницу после того, как отравились водкой в местной школе. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, сейчас дети находятся в ОБ №3 Тобольска в удовлетворительном состоянии.

«Насколько мне известно, 28 февраля старший приятель подростков предложил им выпить водки. Распитие закончилось больницей. Дети отравились. Сейчас жизни подростков ничего не угрожает. Они находятся под наблюдением медиков в ОБ №3 Тобольска», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Глава Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров отказался разговаривать с URA.RU на тему отравления детей и посоветовал обращаться за комментариями к администрации местной школы, где все произошло. После этого он бросил трубку и больше не отвечал звонки журналистов.

Получить оперативный комментарий в МАОУ «Лайтамакская СОШ» также не удалось. Директор образовательного учреждения Нурзида Нигматуллина отказалась отвечать на вопросы журналистов агентства в устной форме и посоветовала URA.RU направить в адрес школы письменный запрос. Такой запрос был направлен.

В адрес СУ СК РФ по Тюменской области также был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В с. Лайтамак Тобольского района (Тюменская область) два школьника в возрасте от 14 до 16 лет попали в больницу после того, как отравились водкой в местной школе. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, сейчас дети находятся в ОБ №3 Тобольска в удовлетворительном состоянии. «Насколько мне известно, 28 февраля старший приятель подростков предложил им выпить водки. Распитие закончилось больницей. Дети отравились. Сейчас жизни подростков ничего не угрожает. Они находятся под наблюдением медиков в ОБ №3 Тобольска», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Глава Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров отказался разговаривать с URA.RU на тему отравления детей и посоветовал обращаться за комментариями к администрации местной школы, где все произошло. После этого он бросил трубку и больше не отвечал звонки журналистов. Получить оперативный комментарий в МАОУ «Лайтамакская СОШ» также не удалось. Директор образовательного учреждения Нурзида Нигматуллина отказалась отвечать на вопросы журналистов агентства в устной форме и посоветовала URA.RU направить в адрес школы письменный запрос. Такой запрос был направлен. В адрес СУ СК РФ по Тюменской области также был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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