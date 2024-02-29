На дорогах ЯНАО заработало новое освещение

В Надыме установили новые автоматические светильники на дороге

01 марта 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Светильники установлены на трех участках (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) завершили установку современных светильников на трех участках дороги. Об этом рассказали в пресс-службе Надымского района. «Установлено 197 опор на трассе общей протяженностью семь километров. Это участки в районе аэропорта и от «Мамонтов» до поворота на «0 км», — сообщили на официальной странице администрации Надыма «ВКонтакте». Помимо этого был освещен участок от первого проезда до автотранспортного предприятия на восьмом проезде. Монтажные работы были выполнены при поддержке правительства ЯНАО. Новые светильники оснащены автоматическим управлением, подрядчики проводят пусконаладочные мероприятия.

В Надыме (ЯНАО) завершили установку современных светильников на трех участках дороги. Об этом рассказали в пресс-службе Надымского района. «Установлено 197 опор на трассе общей протяженностью семь километров. Это участки в районе аэропорта и от «Мамонтов» до поворота на «0 км», — сообщили на официальной странице администрации Надыма «ВКонтакте». Помимо этого был освещен участок от первого проезда до автотранспортного предприятия на восьмом проезде. Монтажные работы были выполнены при поддержке правительства ЯНАО. Новые светильники оснащены автоматическим управлением, подрядчики проводят пусконаладочные мероприятия.