Владимир Путин оценил разработку челябинского производителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин отметил продукты компании «Инновации детям», производящей интерактивные песочницы и другое оборудование. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, президент познакомился с продукцией на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве.

«Сооснователь компании Дмитрий Андреев наглядно продемонстрировал президенту работу интерактивной песочницы, которая больше всего востребована покупателями», — пояснили URA.RU в офисе IT-компании.

В рамках демонстрации песочницы была включена игра, в процессе которой Путин и Андреев создали вулкан и увидели его извержение. Как отметили собеседники URA.RU, президент похвалил «Инновации детям» за интересные продукты.

Разработки бренда победили в номинации «IT» конкурса «Знай наших». На церемонии награждения, проходившей вечером 29 февраля в «ВЭБ Центре», первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил: банк будет продвигать продукты челябинской компании на экранах всех 44 тысяч банкоматов финорганизации. Аудитория техники для самообслуживания, по оценке Сбера, составляет 108 миллионов человек.

Кроме песочниц, компания выпускает и другое интерактивное оборудование для развития и обучения детей. Среди техники имеются интерактивный пол Magium, скалодром, интерактивный физкультурный комплекс, умное зеркало ArtikMe, комплекс подвижных занятий «Играй и развивайся». Существует IT-компания с 2012 года.

Продукция компании поставлена в 11 стран и 73 региона РФ. Пользователями оборудования являются детские сады, школы, развивающие, реабилитационные и инклюзивные центры.

Президент РФ Владимир Путин и сооснователь компании Дмитрий Андреев создали интерактивный вулкан Фото: пресс-служба компании «Инновации — детям»