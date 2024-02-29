Причиной обыска в челябинской Росгвардии стало трудоустройство жены генерала

01 марта 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Жена генерал была трудоустроена в военном оркестре, но избегала своих обязанностей Фото: Илья Московец © URA.RU Причиной обыска в управлении Росгвардии по Челябинской области стало фиктивное трудоустройство жены генерал-майора Андрея Никула, Татьяны. Вместе с ней под следствие попал главный дирижер оркестра регионального ведомства Иван Кузнецов. Как сообщил URA.RU адвокат Кузнецова, Ринат Халитов, его клиент изначально возражал против трудоустройства Никул. «Мой подзащитный, как начальник оркестра — военный дирижер, отвечающий за комплектование военного оркестра и определяющий квалификацию исполнителей на должность в военный оркестр, категорически возражал против назначения Никул в связи с отсутствием у нее должного музыкального образования. В действительности он не определял ее квалификацию. Его просто поставили перед фактом, что ее уже назначили музыкантом в оркестр», — сообщил URA.RU адвокат Ринат Халитов, представляющий интересы Кузнецова. По его словам, Никол числилась в должности до апреля 2023 года. При этом на службу так и не выходила. Кузнецов, в свою очередь, неоднократно докладывал об этом как своему начальству, так и командованию Росгвардии по УрФО. URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии региона. Там сообщили, что нарушение было выявлено внутренней проверкой. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий, до завершения которого комментарии преждевременны. Военные следователи пришли в челябинское управление Росгвардии 27 февраля. Они провели обыск в кабинете начальника штаба и одного из его подчиненных. Кого-то задерживать. Либо изымать документы не стали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причиной обыска в управлении Росгвардии по Челябинской области стало фиктивное трудоустройство жены генерал-майора Андрея Никула, Татьяны. Вместе с ней под следствие попал главный дирижер оркестра регионального ведомства Иван Кузнецов. Как сообщил URA.RU адвокат Кузнецова, Ринат Халитов, его клиент изначально возражал против трудоустройства Никул. «Мой подзащитный, как начальник оркестра — военный дирижер, отвечающий за комплектование военного оркестра и определяющий квалификацию исполнителей на должность в военный оркестр, категорически возражал против назначения Никул в связи с отсутствием у нее должного музыкального образования. В действительности он не определял ее квалификацию. Его просто поставили перед фактом, что ее уже назначили музыкантом в оркестр», — сообщил URA.RU адвокат Ринат Халитов, представляющий интересы Кузнецова. По его словам, Никол числилась в должности до апреля 2023 года. При этом на службу так и не выходила. Кузнецов, в свою очередь, неоднократно докладывал об этом как своему начальству, так и командованию Росгвардии по УрФО. URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии региона. Там сообщили, что нарушение было выявлено внутренней проверкой. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий, до завершения которого комментарии преждевременны. Военные следователи пришли в челябинское управление Росгвардии 27 февраля. Они провели обыск в кабинете начальника штаба и одного из его подчиненных. Кого-то задерживать. Либо изымать документы не стали.