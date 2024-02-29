29 февраля 2024

В центре Екатеринбурга разрешили снести бывшее здание ДОСААФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание (справа) продали на аукционе в 2023 году
Здание (справа) продали на аукционе в 2023 году Фото:

В Екатеринбурге разрешили снести шестиэтажное здание, которое раньше принадлежало ДОСААФ, а после его выкупила компания «TEN девелопмент». Такие данные следуют из акта историко-культурной экспертизы.

Эксперт должен был изучить, повлияет ли демонтаж здания на Воеводина на объекты культурного наследия, находящиеся по соседству. «При выполнении мероприятий, указанных в проекте по обеспечению сохранности ОКН во время работ, исключается влияние на существующие объекты и обеспечивается их сохранность», — говорится в акте.

Согласно данным электронной торговой площадки «Газпромбанка», аукцион по продаже здания прошел 20 декабря 2022 года. На него заявились два участника — ООО «Спецстрой» и специализированный застройщик «Дом на Воеводина» (управляющей компанией является «TEN девелопмент»). Последний выкупил здание за 152,5 млн рублей.

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В Екатеринбурге разрешили снести шестиэтажное здание, которое раньше принадлежало ДОСААФ, а после его выкупила компания «TEN девелопмент». Такие данные следуют из акта историко-культурной экспертизы. Эксперт должен был изучить, повлияет ли демонтаж здания на Воеводина на объекты культурного наследия, находящиеся по соседству. «При выполнении мероприятий, указанных в проекте по обеспечению сохранности ОКН во время работ, исключается влияние на существующие объекты и обеспечивается их сохранность», — говорится в акте. Согласно данным электронной торговой площадки «Газпромбанка», аукцион по продаже здания прошел 20 декабря 2022 года. На него заявились два участника — ООО «Спецстрой» и специализированный застройщик «Дом на Воеводина» (управляющей компанией является «TEN девелопмент»). Последний выкупил здание за 152,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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