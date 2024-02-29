29 февраля 2024

Мэр Котова велела проверить челябинские металлоприемки на предмет крышек от люков

В Челябинске вандалы начали воровать крышки от канализационных люков
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова. Челябинск, котова наталья
Котова распорядилась проверить пункты приема лома на предмет ломанных крышек от люков Фото:

В Челябинске вандалы начали воровать и сдавать в металлоприемки крышки от канализационных люков. Проверить пункты приема лома на предмет ломанных крышек от канализационных люков и запретить им их принимать, глава города Наталья Котова распорядилась на аппаратном совещании 1 марта.

«Вандалы снова начали красть и сдавать крышки от канализационных люков. Нужно проверить пункты приема лома, а также запретить им принимать крышки даже в разбитом виде», — сообщила Котова.

Мэр города попросила глав районов присоединиться к теме пропажи канализационных люков и провести инвентаризацию. Жители города на протяжении нескольких лет активно жалуются в мэрию на открытые люки. В Челябинске довольно частыми являются случаи падения в них детей.

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В Челябинске вандалы начали воровать и сдавать в металлоприемки крышки от канализационных люков. Проверить пункты приема лома на предмет ломанных крышек от канализационных люков и запретить им их принимать, глава города Наталья Котова распорядилась на аппаратном совещании 1 марта. «Вандалы снова начали красть и сдавать крышки от канализационных люков. Нужно проверить пункты приема лома, а также запретить им принимать крышки даже в разбитом виде», — сообщила Котова. Мэр города попросила глав районов присоединиться к теме пропажи канализационных люков и провести инвентаризацию. Жители города на протяжении нескольких лет активно жалуются в мэрию на открытые люки. В Челябинске довольно частыми являются случаи падения в них детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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