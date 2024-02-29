Мэр Котова велела проверить челябинские металлоприемки на предмет крышек от люков

В Челябинске вандалы начали воровать и сдавать в металлоприемки крышки от канализационных люков. Проверить пункты приема лома на предмет ломанных крышек от канализационных люков и запретить им их принимать, глава города Наталья Котова распорядилась на аппаратном совещании 1 марта.
«Вандалы снова начали красть и сдавать крышки от канализационных люков. Нужно проверить пункты приема лома, а также запретить им принимать крышки даже в разбитом виде», — сообщила Котова.
Мэр города попросила глав районов присоединиться к теме пропажи канализационных люков и провести инвентаризацию. Жители города на протяжении нескольких лет активно жалуются в мэрию на открытые люки. В Челябинске довольно частыми являются случаи падения в них детей.
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