Мэр Котова велела проверить челябинские металлоприемки на предмет крышек от люков

В Челябинске вандалы начали воровать крышки от канализационных люков

01 марта 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Котова распорядилась проверить пункты приема лома на предмет ломанных крышек от люков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске вандалы начали воровать и сдавать в металлоприемки крышки от канализационных люков. Проверить пункты приема лома на предмет ломанных крышек от канализационных люков и запретить им их принимать, глава города Наталья Котова распорядилась на аппаратном совещании 1 марта. «Вандалы снова начали красть и сдавать крышки от канализационных люков. Нужно проверить пункты приема лома, а также запретить им принимать крышки даже в разбитом виде», — сообщила Котова. Мэр города попросила глав районов присоединиться к теме пропажи канализационных люков и провести инвентаризацию. Жители города на протяжении нескольких лет активно жалуются в мэрию на открытые люки. В Челябинске довольно частыми являются случаи падения в них детей.

В Челябинске вандалы начали воровать и сдавать в металлоприемки крышки от канализационных люков. Проверить пункты приема лома на предмет ломанных крышек от канализационных люков и запретить им их принимать, глава города Наталья Котова распорядилась на аппаратном совещании 1 марта. «Вандалы снова начали красть и сдавать крышки от канализационных люков. Нужно проверить пункты приема лома, а также запретить им принимать крышки даже в разбитом виде», — сообщила Котова. Мэр города попросила глав районов присоединиться к теме пропажи канализационных люков и провести инвентаризацию. Жители города на протяжении нескольких лет активно жалуются в мэрию на открытые люки. В Челябинске довольно частыми являются случаи падения в них детей.