29 февраля 2024

Десятки тысяч курганских бюджетниц получат от Шумкова особую выплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Около 48 тысяч женщин из бюджетной сферы получат деньги от правительства Курганской области к 8 марта Фото:

Курганские власти подготовили разовую выплату почти для 48 тысяч женщин, работающих в бюджетной сфере, к Международному женскому дню. Об этом написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Поручил финансистам отработать разовую выплату к празднику всем дамам, работающим в бюджетной сфере Курганской области», — написал глава региона в telegram-канале. Также он сообщил, что разовую выплату получат почти 48 тысяч девушек и женщин.

Кроме того, губернатор заметил, что другие работодатели могут последовать примеру. «Полагаю, что и другие работодатели могут „покопаться в карманах“ и сделать внеочередные незапланированные подарки своим дамам», — написал Шумков.

Ранее URA.RU сообщило, что молодым сотрудникам курганских заводов были выплачены премии мэра. Размер особой выплаты от главы города составила 57 тысяч рублей.

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Курганские власти подготовили разовую выплату почти для 48 тысяч женщин, работающих в бюджетной сфере, к Международному женскому дню. Об этом написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Поручил финансистам отработать разовую выплату к празднику всем дамам, работающим в бюджетной сфере Курганской области», — написал глава региона в telegram-канале. Также он сообщил, что разовую выплату получат почти 48 тысяч девушек и женщин. Кроме того, губернатор заметил, что другие работодатели могут последовать примеру. «Полагаю, что и другие работодатели могут „покопаться в карманах“ и сделать внеочередные незапланированные подарки своим дамам», — написал Шумков. Ранее URA.RU сообщило, что молодым сотрудникам курганских заводов были выплачены премии мэра. Размер особой выплаты от главы города составила 57 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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