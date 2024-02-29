Десятки тысяч курганских бюджетниц получат от Шумкова особую выплату

01 марта 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Около 48 тысяч женщин из бюджетной сферы получат деньги от правительства Курганской области к 8 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганские власти подготовили разовую выплату почти для 48 тысяч женщин, работающих в бюджетной сфере, к Международному женскому дню. Об этом написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Поручил финансистам отработать разовую выплату к празднику всем дамам, работающим в бюджетной сфере Курганской области», — написал глава региона в telegram-канале. Также он сообщил, что разовую выплату получат почти 48 тысяч девушек и женщин. Кроме того, губернатор заметил, что другие работодатели могут последовать примеру. «Полагаю, что и другие работодатели могут „покопаться в карманах“ и сделать внеочередные незапланированные подарки своим дамам», — написал Шумков. Ранее URA.RU сообщило, что молодым сотрудникам курганских заводов были выплачены премии мэра. Размер особой выплаты от главы города составила 57 тысяч рублей.

Курганские власти подготовили разовую выплату почти для 48 тысяч женщин, работающих в бюджетной сфере, к Международному женскому дню. Об этом написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Поручил финансистам отработать разовую выплату к празднику всем дамам, работающим в бюджетной сфере Курганской области», — написал глава региона в telegram-канале. Также он сообщил, что разовую выплату получат почти 48 тысяч девушек и женщин. Кроме того, губернатор заметил, что другие работодатели могут последовать примеру. «Полагаю, что и другие работодатели могут „покопаться в карманах“ и сделать внеочередные незапланированные подарки своим дамам», — написал Шумков. Ранее URA.RU сообщило, что молодым сотрудникам курганских заводов были выплачены премии мэра. Размер особой выплаты от главы города составила 57 тысяч рублей.