Десятки тысяч курганских бюджетниц получат от Шумкова особую выплату

Курганские власти подготовили разовую выплату почти для 48 тысяч женщин, работающих в бюджетной сфере, к Международному женскому дню. Об этом написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«Поручил финансистам отработать разовую выплату к празднику всем дамам, работающим в бюджетной сфере Курганской области», — написал глава региона в telegram-канале. Также он сообщил, что разовую выплату получат почти 48 тысяч девушек и женщин.
Кроме того, губернатор заметил, что другие работодатели могут последовать примеру. «Полагаю, что и другие работодатели могут „покопаться в карманах“ и сделать внеочередные незапланированные подарки своим дамам», — написал Шумков.
Ранее URA.RU сообщило, что молодым сотрудникам курганских заводов были выплачены премии мэра. Размер особой выплаты от главы города составила 57 тысяч рублей.
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