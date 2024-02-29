Каждый третий челябинец работает во время своего отпуска

01 марта 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

В Челябинске 32% опрошенных хоть раз выходили на работу во время отпуска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Каждый третий житель Челябинска с 2021 по 2024 год выходил на работу в свой отпуск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «Исследование показало, что за последние три года 32% жителей Челябинска хоть раз работали во время своего отпуска, 23% из них делали так 1-2 раза. Еще 9% опрошенных отметили, что более четырех раз вовлекались в рабочие процессы во время отпуска», — сообщили URA.RU в «Авито Работа». Притом 55% респондентов не готовы работать в отпуске, а 41% не просматривают переписки по деловым вопросам. Чаще всего за рабочими коммуникациями следят маркетологи и PR-специалисты (55%), работники туризма и ресторанного бизнеса (48%), фитнеса и индустрии красоты (47%), а также сферы онлайн-продаж (46%). Не просматривают сообщения сотрудники производства и сырья (46%). Звонки от коллег во время отдыха принимает 48% челябинцев. Самый большой по отзывчивости стала сфера образования и науки — 65% сотрудников отвечают на звонки и СМС. Притом беспокоить коллег, находящихся в отпуске, готовы 72% челябинцев. Крайне редко это делают 53% респондентов, 19% пишут иногда. Больше всех общаются по работе на отдыхе специалисты от 45 до 54 лет (63%). Среди респондентов от 18 до 24 лет отвечает 51% сотрудников, отметили в «Авито Работа». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Каждый третий житель Челябинска с 2021 по 2024 год выходил на работу в свой отпуск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «Исследование показало, что за последние три года 32% жителей Челябинска хоть раз работали во время своего отпуска, 23% из них делали так 1-2 раза. Еще 9% опрошенных отметили, что более четырех раз вовлекались в рабочие процессы во время отпуска», — сообщили URA.RU в «Авито Работа». Притом 55% респондентов не готовы работать в отпуске, а 41% не просматривают переписки по деловым вопросам. Чаще всего за рабочими коммуникациями следят маркетологи и PR-специалисты (55%), работники туризма и ресторанного бизнеса (48%), фитнеса и индустрии красоты (47%), а также сферы онлайн-продаж (46%). Не просматривают сообщения сотрудники производства и сырья (46%). Звонки от коллег во время отдыха принимает 48% челябинцев. Самый большой по отзывчивости стала сфера образования и науки — 65% сотрудников отвечают на звонки и СМС. Притом беспокоить коллег, находящихся в отпуске, готовы 72% челябинцев. Крайне редко это делают 53% респондентов, 19% пишут иногда. Больше всех общаются по работе на отдыхе специалисты от 45 до 54 лет (63%). Среди респондентов от 18 до 24 лет отвечает 51% сотрудников, отметили в «Авито Работа».