В газовой столице ЯНАО горожане попадают в кювет из-за нечищеных дорог

В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за недостаточной чистки дорог от снега горожане попадают в аварийные ситуации. Житель города сообщил в Telegram о заснеженных встречных полосах на дорогах.
«В очередной раз просим произвести очистку от снега участка дороги, ведущей к ДНТ „Ромашка“, Дунай, Энтузиаст, Озерное, Северное сияние, Ермак, Простоквашино. Съезд с улицы Южная магистраль. Машинам невозможно разъехаться, по причине огромных куч снега и наметов вдоль стены зданий промзоны и на самой дороге, встречная полоса дороги полностью блокирована для проезда транспорта, вынуждены ехать по обочине, за которой обрыв, сегодня сам лично вытягивал легковой автомобиль, водитель, уворачиваясь от встречки, съехал почти в кювет. В машине, помимо водителя, было 2-е детей», — написал Сергей в telegram-канале «Воронов Chat».
Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую сервисную компанию для получения комментария о сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU писало о затрудненной уборке снега в Ноябрьске (ЯНАО). Горожане не убирали личные автомобили с парковочных мест, мешая специалистам дорожных служб провести снегоуборку.
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