29 февраля 2024

В газовой столице ЯНАО горожане попадают в кювет из-за нечищеных дорог

В Новом Уренгое снегом замело встречные полосы дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, снег, микроавтобус, непогода, нечищенная дорога, маршрутка
На Ямале дорожники не очищают дороги от снега Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за недостаточной чистки дорог от снега горожане попадают в аварийные ситуации. Житель города сообщил в Telegram о заснеженных встречных полосах на дорогах.

«В очередной раз просим произвести очистку от снега участка дороги, ведущей к ДНТ „Ромашка“, Дунай, Энтузиаст, Озерное, Северное сияние, Ермак, Простоквашино. Съезд с улицы Южная магистраль. Машинам невозможно разъехаться, по причине огромных куч снега и наметов вдоль стены зданий промзоны и на самой дороге, встречная полоса дороги полностью блокирована для проезда транспорта, вынуждены ехать по обочине, за которой обрыв, сегодня сам лично вытягивал легковой автомобиль, водитель, уворачиваясь от встречки, съехал почти в кювет. В машине, помимо водителя, было 2-е детей», — написал Сергей в telegram-канале «Воронов Chat».

Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую сервисную компанию для получения комментария о сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало о затрудненной уборке снега в Ноябрьске (ЯНАО). Горожане не убирали личные автомобили с парковочных мест, мешая специалистам дорожных служб провести снегоуборку.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за недостаточной чистки дорог от снега горожане попадают в аварийные ситуации. Житель города сообщил в Telegram о заснеженных встречных полосах на дорогах. «В очередной раз просим произвести очистку от снега участка дороги, ведущей к ДНТ „Ромашка“, Дунай, Энтузиаст, Озерное, Северное сияние, Ермак, Простоквашино. Съезд с улицы Южная магистраль. Машинам невозможно разъехаться, по причине огромных куч снега и наметов вдоль стены зданий промзоны и на самой дороге, встречная полоса дороги полностью блокирована для проезда транспорта, вынуждены ехать по обочине, за которой обрыв, сегодня сам лично вытягивал легковой автомобиль, водитель, уворачиваясь от встречки, съехал почти в кювет. В машине, помимо водителя, было 2-е детей», — написал Сергей в telegram-канале «Воронов Chat». Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую сервисную компанию для получения комментария о сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о затрудненной уборке снега в Ноябрьске (ЯНАО). Горожане не убирали личные автомобили с парковочных мест, мешая специалистам дорожных служб провести снегоуборку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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