В челябинском аэропорту испытали новую технику завода из Миасса. Фото, видео

01 марта 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Челябинский аэропорт провел тестирование миасской техники на замену импорту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту имени Курчатова Челябинска испытали новую технику завода «СпецАгрегат» из Миасса. Как URA.RU сообщил техдиректор Челябинского авиапредприятия Денис Шипигусев, спецтехника миасцев может заменить импортные образцы. «В феврале испытали аэродромную подметально-продувочную машину (АППМ) для комплексной уборки аэродрома. Автомобиль имеет отвал, щетку для очистки полосы, продувочную установку и магнит для сбора металлических отходов», — рассказал URA.RU Шипигусев. В «СпецАгрегате» URA.RU добавили: АППМ была передана в аэропорт 9 февраля, и вскоре вернется для доработки. Процесс приемки в полноценную эксплуатацию потребует нескольких таких итераций. Модель создана в 2023 году совместно с Южно-Уральским госуниверситетом и Московским автодорожным институтом. Челябинцы стали первыми, кто испытал машину в деле. До сих пор подобная техника в РФ не производилась. Она позволяет одновременно выполнять нескольких видов операций, ради которых пользователям не придется покупать.несколько единиц транспорта. Машина является аналогом немецкой установки. Отличие автомобиля заключается в том, что он полностью создан из российских комплектующих, что говорит о ремонтопригодности изделия. В ходе первых испытаний, сообщил URA.RU представитель завода Георгий Коротков, АППМ показала свою надежность. Также в феврале Челябинское авиапредприятие использовало другой автомобиль миасского завода — фрезерно-роторный снегоочиститель СФР-1. Он давно используется другими авиаторами и способен убирать снег высотой до метра. Для очистки аэродрома машину брали в связи с большим количеством выпавших осадков. Техдиректор «Баландино» подчеркнул, что установка занималась очисткой взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянки самолетов, подъездных путей и дорог. Фрезерно-роторный рабочий орган снегоочистителя является одношнековым и однороторным. Практика показала, что конструкция достаточно эффективно справляется с плотным снегом. Для аэропорта использование спецтехники миасцев стало первым опытом. Миасцы свой автомобиль создали совместно с учеными МАДИ и ЮУрГУ Фото: пресс-служба завода «СпецАгрегат» Спецтехника из Миасса успешно заменила немецкое оборудование Фото: пресс-служба завода «СпецАгрегат» Оборудование может отбрасывать снег на дистанцию в 50 метров Фото: пресс-служба завода «СпецАгрегат» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В аэропорту имени Курчатова Челябинска испытали новую технику завода «СпецАгрегат» из Миасса. Как URA.RU сообщил техдиректор Челябинского авиапредприятия Денис Шипигусев, спецтехника миасцев может заменить импортные образцы. «В феврале испытали аэродромную подметально-продувочную машину (АППМ) для комплексной уборки аэродрома. Автомобиль имеет отвал, щетку для очистки полосы, продувочную установку и магнит для сбора металлических отходов», — рассказал URA.RU Шипигусев. В «СпецАгрегате» URA.RU добавили: АППМ была передана в аэропорт 9 февраля, и вскоре вернется для доработки. Процесс приемки в полноценную эксплуатацию потребует нескольких таких итераций. Модель создана в 2023 году совместно с Южно-Уральским госуниверситетом и Московским автодорожным институтом. Челябинцы стали первыми, кто испытал машину в деле. До сих пор подобная техника в РФ не производилась. Она позволяет одновременно выполнять нескольких видов операций, ради которых пользователям не придется покупать.несколько единиц транспорта. Машина является аналогом немецкой установки. Отличие автомобиля заключается в том, что он полностью создан из российских комплектующих, что говорит о ремонтопригодности изделия. В ходе первых испытаний, сообщил URA.RU представитель завода Георгий Коротков, АППМ показала свою надежность. Также в феврале Челябинское авиапредприятие использовало другой автомобиль миасского завода — фрезерно-роторный снегоочиститель СФР-1. Он давно используется другими авиаторами и способен убирать снег высотой до метра. Для очистки аэродрома машину брали в связи с большим количеством выпавших осадков. Техдиректор «Баландино» подчеркнул, что установка занималась очисткой взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянки самолетов, подъездных путей и дорог. Фрезерно-роторный рабочий орган снегоочистителя является одношнековым и однороторным. Практика показала, что конструкция достаточно эффективно справляется с плотным снегом. Для аэропорта использование спецтехники миасцев стало первым опытом.