Курганский суд оштрафовал фирму экс-мэра Князева из-за незаконной рубки леса

01 марта 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Кургаснкой фирме экс-мэра пришлось платить за незаконную рубку леса Фото: Илья Московец © URA.RU Лесозаготовительную компанию бывшего мэра Каргапольского округа (Курганская область) Сергея Князева оштрафовали из-за незаконной рубки леса. Фирма экс-чиновника из Каргаполья, являющаяся арендатором леса в соседнем Белозерском округе, не смогла сохранить его от вырубки неизвестными лицами в 2022 году. Об этом говорится на сайте Белозерского районного суда. «Рассмотрено гражданское дело по иску Курганского межрайонного природоохранного прокурора Курганской области в защиту интересов РФ к ООО „ЛПК Кособродский ДОЗ“ о взыскании ущерба, причиненного незаконной рубкой лесных насаждений», — говорится на сайте организации. Компания, часть которой принадлежит бывшему руководителю администрации Каргапольского округа, должны будет выплатить штраф в размере 113 912 рублей. Решение в законную силу не вступило. Фирма Князева является арендатором лесного участка в Белозерском районе. В 2022 году здесь был зафиксирован факт незаконной рубки деревьев с причинением ущерба. Нарушитель пойман не был. Прокуратура посчитала арендатора ответственным за сохранение природных ресурсов. Был подан иск к компании Князева, не обеспечившей меры по сохранности леса. Судья рассмотрел дело и решил, что ответчик нарушил обязательства по аренде. «Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, взыскав в доход бюджета муниципального образования Белозерский муниципальный округ Курганской области 113 912 руб. 00 коп. в счет возмещения ущерба», — говорится в материалах дела. Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана готовы потратить миллионы рублей на вырубку леса. Заявка администрации города на пять миллионов на санитарную вырубку лесонасаждений появилась на сайте госзакупок. Власти готовы заплатить за нее пять миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лесозаготовительную компанию бывшего мэра Каргапольского округа (Курганская область) Сергея Князева оштрафовали из-за незаконной рубки леса. Фирма экс-чиновника из Каргаполья, являющаяся арендатором леса в соседнем Белозерском округе, не смогла сохранить его от вырубки неизвестными лицами в 2022 году. Об этом говорится на сайте Белозерского районного суда. «Рассмотрено гражданское дело по иску Курганского межрайонного природоохранного прокурора Курганской области в защиту интересов РФ к ООО „ЛПК Кособродский ДОЗ“ о взыскании ущерба, причиненного незаконной рубкой лесных насаждений», — говорится на сайте организации. Компания, часть которой принадлежит бывшему руководителю администрации Каргапольского округа, должны будет выплатить штраф в размере 113 912 рублей. Решение в законную силу не вступило. Фирма Князева является арендатором лесного участка в Белозерском районе. В 2022 году здесь был зафиксирован факт незаконной рубки деревьев с причинением ущерба. Нарушитель пойман не был. Прокуратура посчитала арендатора ответственным за сохранение природных ресурсов. Был подан иск к компании Князева, не обеспечившей меры по сохранности леса. Судья рассмотрел дело и решил, что ответчик нарушил обязательства по аренде. «Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, взыскав в доход бюджета муниципального образования Белозерский муниципальный округ Курганской области 113 912 руб. 00 коп. в счет возмещения ущерба», — говорится в материалах дела. Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана готовы потратить миллионы рублей на вырубку леса. Заявка администрации города на пять миллионов на санитарную вырубку лесонасаждений появилась на сайте госзакупок. Власти готовы заплатить за нее пять миллионов рублей.