В Кремле не стали раскрывать реакцию Путина на смерть Навального*

Песков отказался комментировать то, как отреагировал Путин на смерть Навальноо
новость из сюжетаНавальный* скончался в колонии
В Кремле нечего сказать по поводу смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали вопрос о том, что за две недели с момента смерти Алексея Навального президент Владимир Путин ни разу не высказался об этом. «Нет, нечего сказать», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос в ходе конференц-колла.
Навальный скончался 16 февраля в колонии в ЯНАО. Его похороны назначены на 1 марта.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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