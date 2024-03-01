В Кремле не стали раскрывать реакцию Путина на смерть Навального*

Песков отказался комментировать смерть Навального* и реакцию Путина на это
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Российско-киргизские переговоры. Бишкек., песков дмитрий
Песков отказался комментировать то, как отреагировал Путин на смерть Навальноо Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

В Кремле нечего сказать по поводу смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты задали вопрос о том, что за две недели с момента смерти Алексея Навального президент Владимир Путин ни разу не высказался об этом. «Нет, нечего сказать», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос в ходе конференц-колла.

Навальный скончался 16 февраля в колонии в ЯНАО. Его похороны назначены на 1 марта.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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В Кремле нечего сказать по поводу смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали вопрос о том, что за две недели с момента смерти Алексея Навального президент Владимир Путин ни разу не высказался об этом. «Нет, нечего сказать», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос в ходе конференц-колла. Навальный скончался 16 февраля в колонии в ЯНАО. Его похороны назначены на 1 марта. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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