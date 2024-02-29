В ЯНАО нашли подрядчика для ключевой трассы Коротчаево-Красноселькуп

Трассу и мост через реку Пур на Ямале будут содержать москвичи

01 марта 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Бюджету округа контракт с московским подрядчиком обойдется в 41,6 млн рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU По итогам аукциона содержанием автомобильной дороги Коротчаево-Красноселькуп с мостовым переходом через реку Пур будет заниматься ООО «Ямбургтранссервис», компания, которая уже и раньше бралась за работу на этом участке. В зоне обслуживания также — зимник и подъезд к речному порту станции Коротчаево. Как следует из данных ЕИС «Закупки», бюджету округа контракт с московским подрядчиком обойдется в 41,6 млн рублей. «Объект закупки — выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Коротчаево — Красноселькуп с мостовым переходом через р. Пур в том числе зимник, подъезд к речному порту ст. Коротчаево. Определение поставщика завершено. Начальная цена — 41 681 768,62 рублей», — сообщается в карточке лота. Единственный участник торгов — ООО «Ямбургтранссервис». Закупка признана состоявшейся. Автомобильная дорога Коротчаево — Красноселькуп вместе с мостовым участком через реку Пур — один из ключевых транспортных объектов Ямала. Он обеспечивает доступ к населенным пунктам и крупным производственным объектам нефтегазовой отрасли Ямала в Тазовском и Красноселькупском районах. На открытии моста в октябре 2020 года губернатор округа Дмитрий Артюхов подчеркнул, что строительство этого перехода через Пур местные жители и промышленники ждали 30 лет. ООО «Ямбургтранссервис» занимается в том числе дорожно-строительными работами, зарегистрировано в Москве. Участок дороги Коротчаево — Красноселькуп и мостовой переход организация обслуживала в 2023 году и ранее, в 2018 году, когда через реку Пур работала понтонно-мостовая переправа. Как следует из данных СБИС, у компании отсутствует задолженность по налогам, кредитным платежам и зарплате. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По итогам аукциона содержанием автомобильной дороги Коротчаево-Красноселькуп с мостовым переходом через реку Пур будет заниматься ООО «Ямбургтранссервис», компания, которая уже и раньше бралась за работу на этом участке. В зоне обслуживания также — зимник и подъезд к речному порту станции Коротчаево. Как следует из данных ЕИС «Закупки», бюджету округа контракт с московским подрядчиком обойдется в 41,6 млн рублей. «Объект закупки — выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Коротчаево — Красноселькуп с мостовым переходом через р. Пур в том числе зимник, подъезд к речному порту ст. Коротчаево. Определение поставщика завершено. Начальная цена — 41 681 768,62 рублей», — сообщается в карточке лота. Единственный участник торгов — ООО «Ямбургтранссервис». Закупка признана состоявшейся. Автомобильная дорога Коротчаево — Красноселькуп вместе с мостовым участком через реку Пур — один из ключевых транспортных объектов Ямала. Он обеспечивает доступ к населенным пунктам и крупным производственным объектам нефтегазовой отрасли Ямала в Тазовском и Красноселькупском районах. На открытии моста в октябре 2020 года губернатор округа Дмитрий Артюхов подчеркнул, что строительство этого перехода через Пур местные жители и промышленники ждали 30 лет. ООО «Ямбургтранссервис» занимается в том числе дорожно-строительными работами, зарегистрировано в Москве. Участок дороги Коротчаево — Красноселькуп и мостовой переход организация обслуживала в 2023 году и ранее, в 2018 году, когда через реку Пур работала понтонно-мостовая переправа. Как следует из данных СБИС, у компании отсутствует задолженность по налогам, кредитным платежам и зарплате.