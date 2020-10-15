В ЯНАО закончили главную стройку губернатора Артюхова

Дмитрий Артюхов открыл движение по Пуровскому мосту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов официально открыл движение по мосту через реку Пур, который считается его ключевым проектом. По команде главы региона переправу пересекли первые автомобили. Выступая на сцене с торжественной речью, Артюхов напомнил, что Ямал ждал появления моста несколько десятилетий.

«Этот мост — не только пример высокого профессионализма строителей и мастерства инженеров. Это пример уверенности в своих силах. Когда мы начинали несколько лет назад, многие не верили. Но мы поставили перед собой задачу обязательно этот мост построить. Когда мы на Ямале ставим цели, мы их реализуем», — сказал Артюхов. За появление Пуровского моста он поблагодарил коллег-чиновников, авторов проекта и работников. Руководители предприятий получили из рук Артюхова награды.

По официальным данным властей, длина моста составляет 1023 метра, а вместе с переходами и насыпью — почти 1700 метров. Пролет стоит на 11 опорах. На мосту предусмотрены две полосы с максимальной скоростью движения 100 км/ч.

Мост через Пур считается одним из главных проектов губернатора Артюхова несмотря на то, что разработку переправы начали еще до его назначения. Мост, который ямальцы ждали почти 40 лет, станет ключевым объектом для востока ЯНАО: он соединит Пуровский, Тазовский и Красноселькупский районы с основной сетью региональных дорог. Для некоторых видов транспорта проезд по мосту будет платным.