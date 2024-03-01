Песков высказался о причастности ФРГ к подрыву Крымского моста

В Кремле не знакомились с записью о причастности ФРГ к подрыву Крымского моста
В Кремле не знают о содержимом записи с доказательствами причастности Германии к подрыву Крымского моста. Журналистка Маргарита Симоньян ранее заявила, что у нее есть соответствующие аудиозаписи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, подчеркнул, что ознакомится с записями, как они будут опубликованы.
«Нет мы не знаем об этом содержании [обличительных аудиозаписей записей против ФРГ]. Доступна ли запись? Как будет доступна — послушаем, узнаем», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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