Песков высказался о причастности ФРГ к подрыву Крымского моста

Песков: Кремль не знакомился с записями о причастности ФРГ к подрыву моста
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле не знакомились с записью о причастности ФРГ к подрыву Крымского моста Фото:

В Кремле не знают о содержимом записи с доказательствами причастности Германии к подрыву Крымского моста. Журналистка Маргарита Симоньян ранее заявила, что у нее есть соответствующие аудиозаписи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, подчеркнул, что ознакомится с записями, как они будут опубликованы.

«Нет мы не знаем об этом содержании [обличительных аудиозаписей записей против ФРГ]. Доступна ли запись? Как будет доступна — послушаем, узнаем», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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В Кремле не знают о содержимом записи с доказательствами причастности Германии к подрыву Крымского моста. Журналистка Маргарита Симоньян ранее заявила, что у нее есть соответствующие аудиозаписи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, подчеркнул, что ознакомится с записями, как они будут опубликованы. «Нет мы не знаем об этом содержании [обличительных аудиозаписей записей против ФРГ]. Доступна ли запись? Как будет доступна — послушаем, узнаем», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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