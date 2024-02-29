В Березниках группа подростков жестоко избила сверстницу

01 марта 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Подростки сняли свои издевательства над сверстницей на телефон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Березники Пермского края компания подростков приняла участие в жестоком избиении сверстницы. Видео размещено в telegram-канале «Пермский край». Молодые люди несколько минут издевались над девушкой, оскорбляя ее нецензурными словами и снимая происходящее на телефон. «Все произошло 24 февраля вечером. Девочка пошла гулять со своей подругой, но какие-то д****ы (дураки — оскорбительное, изменено) избили одну из девчонок, забрали телефон и сдали в ломбард», — написано в telegram-канале «Пермский край». На кадрах видно, как одна из девушек наносит несколько ударов своей сверстнице ногами и руками по лицу. Также она требует, чтобы та встала перед ней на колени и извинилась. На видео подростки заявляют, что таким образом девушка, подвергнутая жестокой расправе, отвечает «за свой базар». Полиция уже установила всех участников происшествия, по данному факту проводится проверка, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «26 февраля в отдел полиции города Березники поступило заявление от местной жительницы о том, что ее несовершеннолетнюю дочь избили знакомые, отобрали телефон. В ходе предварительной проверки сотрудниками ПДН все участники происшествия установлены. Выясняется роль каждого из них в произошедшем инциденте», — пояснили в краевом полицейском главке. Сейчас пострадавшая направлена на судмедэкспертизу. По окончании проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в ГУ МВД по Прикамью. В июне 2022 года группа березниковских подростков избила школьника с особой жестокостью. В марте 2023 года избиению со стороны подростков подверглась 10-летняя школьница. Обидчиками учащейся стали трое мальчиков 13-15 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городе Березники Пермского края компания подростков приняла участие в жестоком избиении сверстницы. Видео размещено в telegram-канале «Пермский край». Молодые люди несколько минут издевались над девушкой, оскорбляя ее нецензурными словами и снимая происходящее на телефон. «Все произошло 24 февраля вечером. Девочка пошла гулять со своей подругой, но какие-то д****ы (дураки — оскорбительное, изменено) избили одну из девчонок, забрали телефон и сдали в ломбард», — написано в telegram-канале «Пермский край». На кадрах видно, как одна из девушек наносит несколько ударов своей сверстнице ногами и руками по лицу. Также она требует, чтобы та встала перед ней на колени и извинилась. На видео подростки заявляют, что таким образом девушка, подвергнутая жестокой расправе, отвечает «за свой базар». Полиция уже установила всех участников происшествия, по данному факту проводится проверка, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «26 февраля в отдел полиции города Березники поступило заявление от местной жительницы о том, что ее несовершеннолетнюю дочь избили знакомые, отобрали телефон. В ходе предварительной проверки сотрудниками ПДН все участники происшествия установлены. Выясняется роль каждого из них в произошедшем инциденте», — пояснили в краевом полицейском главке. Сейчас пострадавшая направлена на судмедэкспертизу. По окончании проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в ГУ МВД по Прикамью. В июне 2022 года группа березниковских подростков избила школьника с особой жестокостью. В марте 2023 года избиению со стороны подростков подверглась 10-летняя школьница. Обидчиками учащейся стали трое мальчиков 13-15 лет.