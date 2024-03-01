В Челябинской области на треть сократилось число мигрантов

В Челябинской области за первые месяцы 2024 года на треть сократилось число мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на это повлияло увеличение принятых решений об удалении из страны мигрантов, в том числе в принудительном порядке.
«Почти в два раза увеличилось количество принятых решений об удалении из страны мигрантов. В результате принятых мер на треть сократилось количество фактически пребывающих в Челябинской области иностранных граждан, а также совершенных ими преступлений», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Там отметили, что количество проведенных мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства увеличилось в два раза. Сотрудниками управления по вопросам миграции за первые месяцы года уже пресечено около двух тысяч административных правонарушений и свыше 250 преступлений в сфере миграции.
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