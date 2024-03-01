Из-за чего могли погибнуть курганские косули-мигранты

В Курганской области косули гибнут из-за голода, морозов и автомобилей

01 марта 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Не все сибирские косули выдерживают первую зимовку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Голодные косули атаковали курганские города В Курганской области заметили массовую гибель сибирских косуль, пришедших в регион из других городов. По официальной версии, большое количество смертей животных не было зафиксировано. Корреспондент URA.RU поговорила с экспертом, чтобы понять, от чего могли погибнуть курганские косули-мигранты. «Стоит отметить, что это первая зимовка пришедших в Курганскую область косуль. Разумеется, что не все животные способны сразу перенести новый и тяжелый для них климат. По сути, для природы это стандартная ситуация. Более сильные особи переживают этот период, а слабые, соответственно, погибают», — делится с URA.RU руководитель Шадринского общества охотников и рыболовов Виктор Шалабанов. Сообщается, что некоторые косули сильно замерзают. Эксперт рассказал, что звери примерзают ко льду кожей. Шалабанов пояснил, что среди причин — голод, который вызван недостатком кормовой базы. Отмечается, что охотники регулярно пополняют запасы в кормушках, созданных специально для косуль и установленных в разных точках области. Однако тяжело обеспечить достаточным количеством еды такое число животных. «Большое количество косуль сбивают. Такое действительно случается. Водителей стараются предупредить, что нужно снижать скорость, если около проезжей части находится косуля, но это не всегда срабатывает», — рассказал URA.RU Шалабанов. Отмечается, что причиной гибели животных также становятся хищники и бродячие собаки. Источник URA.RU из природоохранной сферы уже сообщал, что от очевидцев поступает много обращений, среди которых также сообщения о нападении других зверей на косуль. Шалабанов пояснил, что охотники уже выступали с инициативой контролировать количество диких и бродячих животных, однако поддержки они не получили. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области массово гибнут сибирские косули. Трупы животных замечают жители населенных пунктов, в частности в Шадринском округе. Зарегистрированы десятки сообщений о различных происшествиях, связанных с косулями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области заметили массовую гибель сибирских косуль, пришедших в регион из других городов. По официальной версии, большое количество смертей животных не было зафиксировано. Корреспондент URA.RU поговорила с экспертом, чтобы понять, от чего могли погибнуть курганские косули-мигранты. «Стоит отметить, что это первая зимовка пришедших в Курганскую область косуль. Разумеется, что не все животные способны сразу перенести новый и тяжелый для них климат. По сути, для природы это стандартная ситуация. Более сильные особи переживают этот период, а слабые, соответственно, погибают», — делится с URA.RU руководитель Шадринского общества охотников и рыболовов Виктор Шалабанов. Сообщается, что некоторые косули сильно замерзают. Эксперт рассказал, что звери примерзают ко льду кожей. Шалабанов пояснил, что среди причин — голод, который вызван недостатком кормовой базы. Отмечается, что охотники регулярно пополняют запасы в кормушках, созданных специально для косуль и установленных в разных точках области. Однако тяжело обеспечить достаточным количеством еды такое число животных. «Большое количество косуль сбивают. Такое действительно случается. Водителей стараются предупредить, что нужно снижать скорость, если около проезжей части находится косуля, но это не всегда срабатывает», — рассказал URA.RU Шалабанов. Отмечается, что причиной гибели животных также становятся хищники и бродячие собаки. Источник URA.RU из природоохранной сферы уже сообщал, что от очевидцев поступает много обращений, среди которых также сообщения о нападении других зверей на косуль. Шалабанов пояснил, что охотники уже выступали с инициативой контролировать количество диких и бродячих животных, однако поддержки они не получили. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области массово гибнут сибирские косули. Трупы животных замечают жители населенных пунктов, в частности в Шадринском округе. Зарегистрированы десятки сообщений о различных происшествиях, связанных с косулями.