Политика В оборонном комитете Госдумы рассказали о защите Крымского моста Булавин: РФ ежедневно отрабатывает меры защиты Крымского моста 01 марта 2024 в 17:23 Размер текста - 17 + Владимир Булавин заявил, что РФ каждый день отрабатывает меры по защите Крымского моста Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Россия ежедневно осуществляет меры по противодействию атакам по Крымскому мосту. Об этом заявил глава оборонного комитета СФ Владимир Булавин. «Россия в ежедневном режиме отрабатывает меры по противодействию атакам на Крымский мост», — заявил Булавин. Его слова передает ТАСС. Ранее российская журналистка Маргарита Сьмоньян выложила разговор немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост, передает телеканал 360. Беседа состоялась 19 февраля между военными ФРГ. Симоньян потребовала ответ канцлера Германии Олафа Шольца за причастность ФРГ к подрыву Крымского моста. Россия ежедневно осуществляет меры по противодействию атакам по Крымскому мосту. Об этом заявил глава оборонного комитета СФ Владимир Булавин. «Россия в ежедневном режиме отрабатывает меры по противодействию атакам на Крымский мост», — заявил Булавин. Его слова передает ТАСС. Ранее российская журналистка Маргарита Сьмоньян выложила разговор немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост, передает телеканал 360. Беседа состоялась 19 февраля между военными ФРГ. Симоньян потребовала ответ канцлера Германии Олафа Шольца за причастность ФРГ к подрыву Крымского моста. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям