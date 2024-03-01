Бастрыкин поручил возобновить расследование дела о падении челябинки в колодец

01 марта 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал возобновить расследование Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование дела, связанного с падением 16-летней челябинки в канализационный люк. Как сообщает пресс-службе центрального аппарата ведомства, он ждет от и. о. руководителя челябинского следкома Константина Правосудова доклад о ходе и результатах возобновленного расследования. «В СКР по Челябинской области расследовалось уголовное дело, которое в последующем прекращено. Бастрыкин дал указание Правосудову возобновить производство по уголовному делу и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Девочка наступила на люк, расположенный у дома №102 по улице Культуры и провалилась в колодец. Она получила серьезные травмы. Сотрудники скорой помощи доставили ее в больницу, где ей зашили раны. В СКР по региону после произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту халатности. А директору МУП ПОВВ, которое отвечало за состояние канализационного люка, прокуратура вынесла требование привести его в порядок.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование дела, связанного с падением 16-летней челябинки в канализационный люк. Как сообщает пресс-службе центрального аппарата ведомства, он ждет от и. о. руководителя челябинского следкома Константина Правосудова доклад о ходе и результатах возобновленного расследования. «В СКР по Челябинской области расследовалось уголовное дело, которое в последующем прекращено. Бастрыкин дал указание Правосудову возобновить производство по уголовному делу и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Девочка наступила на люк, расположенный у дома №102 по улице Культуры и провалилась в колодец. Она получила серьезные травмы. Сотрудники скорой помощи доставили ее в больницу, где ей зашили раны. В СКР по региону после произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту халатности. А директору МУП ПОВВ, которое отвечало за состояние канализационного люка, прокуратура вынесла требование привести его в порядок.