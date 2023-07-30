Жители дома говорят, что здание течет, а фундамент обваливается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийске жители деревянного дома по улице Пионерская, 13а, просят помочь решить проблемы с домом, в котором с верхнего этажа течет вода, фундамент обваливается и повсюду разрастается плесень. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Куда только не обращались, результата совершенно никакого нет. Просто крик души! Мы живем в доме по улице Пионерская, 13а, где со второго этажа постоянно течет вода. Фундамент обваливается, почти в каждой комнате плесень, а зимой стены промерзают», — пишет недовольная жительница дома в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Ханты-Мансийск».

По ее словам, они уже писали в департамент муниципальной собственности Ханты-Мансийска. Было проведено два обследования дома, но комиссия не признала его аварийным.

Под постом люди разделились во мнениях. Одни удивились, почему дом не признали аварийным. Они посчитали, что его нужно снести. Другие же не увидели в деревянной постройке ничего аварийного и предложили жильцам сделать ремонт или не запускать его до такого состояния.

Для уточнения информации агентство направило запрос в пресс-службу департамента города. Ответ на него ожидается.