В Челябинской области режим «черного неба» объявлен на все выходные

Режим НМУ продлен в семи городах Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог, НМУ. Челябинск, дым, зима, смог, нму, климат, неблагоприятные метеоусловия, мороз
Смог останется в регионе до воскресенья Фото:

В семи городах Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Смог продержится в областном центре до 14 часов воскресенья. Об этом URA.RU сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 1 по 4 марта в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В Челябинске и еще пяти городах НМУ введен до 14:00 3 марта», — сообщили в ЦГМС.

Синоптики предупредили о смоге в Челябинске, Коркино, Златоусте, Аше, Сатке и Карабаше до 3 марта. А в Магнитогорске режим «черного неба» продлится дольше — до 19:00 4 марта.

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В семи городах Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Смог продержится в областном центре до 14 часов воскресенья. Об этом URA.RU сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «С 1 по 4 марта в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В Челябинске и еще пяти городах НМУ введен до 14:00 3 марта», — сообщили в ЦГМС. Синоптики предупредили о смоге в Челябинске, Коркино, Златоусте, Аше, Сатке и Карабаше до 3 марта. А в Магнитогорске режим «черного неба» продлится дольше — до 19:00 4 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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