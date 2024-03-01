В Челябинской области режим «черного неба» объявлен на все выходные

Режим НМУ продлен в семи городах Челябинской области

01 марта 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Смог останется в регионе до воскресенья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В семи городах Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Смог продержится в областном центре до 14 часов воскресенья. Об этом URA.RU сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «С 1 по 4 марта в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В Челябинске и еще пяти городах НМУ введен до 14:00 3 марта», — сообщили в ЦГМС. Синоптики предупредили о смоге в Челябинске, Коркино, Златоусте, Аше, Сатке и Карабаше до 3 марта. А в Магнитогорске режим «черного неба» продлится дольше — до 19:00 4 марта.

В семи городах Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Смог продержится в областном центре до 14 часов воскресенья. Об этом URA.RU сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «С 1 по 4 марта в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В Челябинске и еще пяти городах НМУ введен до 14:00 3 марта», — сообщили в ЦГМС. Синоптики предупредили о смоге в Челябинске, Коркино, Златоусте, Аше, Сатке и Карабаше до 3 марта. А в Магнитогорске режим «черного неба» продлится дольше — до 19:00 4 марта.