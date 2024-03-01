В Челябинской области режим «черного неба» объявлен на все выходные

В семи городах Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Смог продержится в областном центре до 14 часов воскресенья. Об этом URA.RU сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«С 1 по 4 марта в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В Челябинске и еще пяти городах НМУ введен до 14:00 3 марта», — сообщили в ЦГМС.
Синоптики предупредили о смоге в Челябинске, Коркино, Златоусте, Аше, Сатке и Карабаше до 3 марта. А в Магнитогорске режим «черного неба» продлится дольше — до 19:00 4 марта.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.