В Челябинске отменили концерт Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева), который должен был состояться 26 марта в рамках тура по всей России. Артистка взяла перерыв в туре для создания нового, более «взрослого» образа.
«Аудитория меняется, шоу тоже. Поэтому пока что будет работать исключительно в ночных клубах с плашкой 18+. Новые „взрослые“ песни и образ появятся приблизительно в 2025 году. Тогда же возобновится концертная деятельность Дарьи на больших площадках столицы и Санкт-Петербурга. А позже — и в регионах», — пояснил менеджер Инстасамки изданию «Mash».
Артистка отменила свой тур по всей России из-за пристального внимания общественников на моральную составляющую текстов. В ближайшее время она хочет сменить стиль подачи и работать на более взрослую аудиторию.
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