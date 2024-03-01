В Челябинске отменили концерт Инстасамки

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Выступление Люси Чеботиной в рамках проведения музыкального мероприятия Summer Fest. Екатеринбург, зрители на концерте
Концерт Инстасамки, как весь тур, отменился Фото:

В Челябинске отменили концерт Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева), который должен был состояться 26 марта в рамках тура по всей России. Артистка взяла перерыв в туре для создания нового, более «взрослого» образа.

«Аудитория меняется, шоу тоже. Поэтому пока что будет работать исключительно в ночных клубах с плашкой 18+. Новые „взрослые“ песни и образ появятся приблизительно в 2025 году. Тогда же возобновится концертная деятельность Дарьи на больших площадках столицы и Санкт-Петербурга. А позже — и в регионах», — пояснил менеджер Инстасамки изданию «Mash».

Артистка отменила свой тур по всей России из-за пристального внимания общественников на моральную составляющую текстов. В ближайшее время она хочет сменить стиль подачи и работать на более взрослую аудиторию.

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В Челябинске отменили концерт Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева), который должен был состояться 26 марта в рамках тура по всей России. Артистка взяла перерыв в туре для создания нового, более «взрослого» образа. «Аудитория меняется, шоу тоже. Поэтому пока что будет работать исключительно в ночных клубах с плашкой 18+. Новые „взрослые“ песни и образ появятся приблизительно в 2025 году. Тогда же возобновится концертная деятельность Дарьи на больших площадках столицы и Санкт-Петербурга. А позже — и в регионах», — пояснил менеджер Инстасамки изданию «Mash». Артистка отменила свой тур по всей России из-за пристального внимания общественников на моральную составляющую текстов. В ближайшее время она хочет сменить стиль подачи и работать на более взрослую аудиторию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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