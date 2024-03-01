В Челябинске отменили концерт Инстасамки

01 марта 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Концерт Инстасамки, как весь тур, отменился Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Челябинске отменили концерт Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева), который должен был состояться 26 марта в рамках тура по всей России. Артистка взяла перерыв в туре для создания нового, более «взрослого» образа. «Аудитория меняется, шоу тоже. Поэтому пока что будет работать исключительно в ночных клубах с плашкой 18+. Новые „взрослые“ песни и образ появятся приблизительно в 2025 году. Тогда же возобновится концертная деятельность Дарьи на больших площадках столицы и Санкт-Петербурга. А позже — и в регионах», — пояснил менеджер Инстасамки изданию «Mash». Артистка отменила свой тур по всей России из-за пристального внимания общественников на моральную составляющую текстов. В ближайшее время она хочет сменить стиль подачи и работать на более взрослую аудиторию.

В Челябинске отменили концерт Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева), который должен был состояться 26 марта в рамках тура по всей России. Артистка взяла перерыв в туре для создания нового, более «взрослого» образа. «Аудитория меняется, шоу тоже. Поэтому пока что будет работать исключительно в ночных клубах с плашкой 18+. Новые „взрослые“ песни и образ появятся приблизительно в 2025 году. Тогда же возобновится концертная деятельность Дарьи на больших площадках столицы и Санкт-Петербурга. А позже — и в регионах», — пояснил менеджер Инстасамки изданию «Mash». Артистка отменила свой тур по всей России из-за пристального внимания общественников на моральную составляющую текстов. В ближайшее время она хочет сменить стиль подачи и работать на более взрослую аудиторию.